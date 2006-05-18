“Пути оптимизаци состояния окружающей природной среды техногенно нагруженных регионов Украины”- круглый стол

Пресс-релиз

“Центр экологических исследований и аудита ООО “Укрбурвзрыв” и Консалтинговая компания “Интер-Бизнес” провели заседание “круглого стола” на тему: “Пути оптимизаци состояния окружающей природной среды техногенно нагруженных регионов Украины”.

18 мая 2006г. в рамках Международной научно-технической конференции “Устойчивое развитие горно-металлургической промышленности - 2006” при поддержке Управления экологии исполкома Криворожского городского совета и Криворожского технического университета, по инициативе Центра экологических исследований и аудита ООО “Укрбурвзрыв”, Консалтинговой компании “Интер-Бизнес”, с участием представителей профильных министерств и ведомств Украины, региональных органов власти, научно-исследовательских и образовательных организаций, общественных организаций экологического направления и представителей промышленных предприятий Украины в Конференц зале Криворожского Технического Университета состоялось Заседание “Круглого стола” на тему: “Пути оптимизации состояния окружающей природной среды техногенно нагруженных регионов Украины”.

Информационная поддержка: Информационное Агентство “Украинские Новости”

Участие в Заседании приняли: представители профильных министерств и ведомств Украины, региональных органов власти, научно-исследовательских и образовательных организаций, общественных организаций экологического направления, руководители и ведущие специалисты промышленных предприятий Украины.

С докладами выступили: Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Руденко Г.Б., ИО Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства Гуров В.Н., Первый заместитель Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Заец И.О., Заместитель Председателя Криворожского горисполкома Вербицкий Г.П., директор Украинского научно-исследовательского института промышленной медицины Карнаух М.Г., представитель “Міттал Стил-Кривой Рог” и прочие специалисты отрасли.

Участниками Заседания обсуждались вопросы:

Ш Анализ уровня техногенного влияния сферы производства и потребления на состояние окружающей природной среды промышленных регионов Украины

Ш Проведение эколого-экономического эксперимента в г. Кривой Рог

Ш Влияние компонентов техногенной нагрузки от промышленной деятельности предприятий на состояние здоровья населения региона

Ш Создание региональных экологических ассоциаций - как важный шаг к восстановлению окружающей среды техногенно-нагруженных регионов Украины

Ш Некоторые аспекты состояния окружающей природной среды промышленных регионов Украины

Ш Внедрение экологических программ на промышленных предприятиях Украины – как метод радикального снижения выбросов в окружающую природную среду.

А также вопрос организации экологической ассоциации “Екокривбас”, деятельность которой может стать одним из путей получения реальной и комплексной картины экологического состояния окружающей среды в г. Кривой Рог.

Было отмечено, что Криворожский регион, где на небольшой площади действуют пять горно-обогатительных комбинатов, железорудные шахты, металлургический комбинат, коксохимическое производство, цементный комбинат, а также заводы по производству и ремонту горного оборудования, есть одним из наиболее техногенно нагруженных регионов Украины. Высокая пораженность геологической среды, обусловленная добычей полезных ископаемых, необратимыми изменениями естественных ландшафтов, техногенной нагрузкой на окружающую среду, значительным накоплением отходов промышленности, нарушением гидрогеологического режима подземных вод, подтоплением, непредвиденными провалами поверхности, явлениями сдвижения пород и др. - все это уже давно вызывает особое беспокойство специалистов по экологии.

Подводя итоги Заседания “Круглого стола” и учитывая выступления специалистов и экспертов по экологии по предложенным к обсуждению вопросам, участники “Круглого стола” решили подготовить Рекомендации Заседания “Круглого стола” и подать их на рассмотрение Кабинета Министров Украины, соответствующих министерств и ведомств, профильных Комитетов Верховной Рады Украины, а также довести их до ведома руководителей промышленных регионов Украины с целью информирования и принятия соответствующих решений и мероприятий.

По окончании Заседания Круглого Стола состоялась Пресс-конференция для СМИ с участием участников Круглого стола, экспертов отрасли и Учредителей ассоциации “Екокривбас”.

“Центр Экологических исследований и аудита ООО “Укрбурвзрыв” - новейшие технологии в области охраны окружающей среды на горнодобывающих предприятиях.

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