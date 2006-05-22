«Молодежь – надежда Украины» проведет 25 мая пикет первой сессии ВР с требованием отменить повышение цен на газ и электроэнергию

Всеукраинское молодежное объединение «Молодежь – надежда Украины» совместно с общественным комитетом «Гражданское сопротивление Украины» проведут 25 мая пикетирование первой сессии Верховной Рады 5-го созыва с требованием отменить повышение цен на газ, электроэнергию, телефонные услуги и железнодорожные билеты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер ВМО «Молодежь – надежда Украины» Вадим ГЛАДЧУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Наши организации обеспокоены отсутствием реакции Президента на требование отменить повышение цен. Украинцы не могут платить по новым ценам. Нелегитимное правительство принимает нелегетимные постановления с подачи Виктора ЮЩЕНКО, потому что он (В.ЮЩЕНКО - УНИАН) ветировал закон, принятый предыдущим составом парламента, о введении моратория на повышение цен», - сказал В.ГЛАДЧУК.

Он также сообщил, что располагает информацией о планируемом повышении цен на хлеб в Киеве на 50%. «Столичное телевидение готовит людей к этому и проводит PR-кампанию, что в Киеве хлеб производить невыгодно», - пояснил лидер организации.

По словам В.ГЛАДЧУКА, ВМО «Молодежь – надежда Украины» также планирует 24 мая вручить «Президенту В.ЮЩЕНКО помаранчевые лапти». «Мы повесим эти лапти на табличке «Президент Украины», а если нас туда не пустят, то привяжем их к металлическому заграждению на улице Банковой. Он (В.ЮЩЕНКО - УНИАН) из-за своей антинародной политики не имеет права баллотироваться на второй срок», - добавил В.ГЛАДЧУК.

Справка УНИАН. 1 мая вступили в силу решение Национальной комиссии регулирования электроэнергетики от 30 марта о повышении на 25% тарифов на газ и электроэнергию для населения.

11 мая Кабинет Министров Украины утвердил повышение на 50% с 1 июня тарифов на пассажирские перевозки в поездах дальнего сообщения.

С 11 мая ВМО “Молодежь – надежда Украины” и ГК “Гражданское сопротивление Украины” пикетируют Секретариат Президента с требованием не повышать цены на газ, электроэнергию, телефонную связь и железнодорожные билеты.