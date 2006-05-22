Минэкономики проверяет социально-экономические показатели Киевской области. Жовтяк настаивает, что они не ухудшались

Председатель Киевской областной государственной администрации Евгений ЖОВТЯК отрицает ухудшение показателей социально-экономического развития области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской облгосадминистрации, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в областной больнице, где находится на лечении.

Е.ЖОВТЯК сообщил о работе комиссии Министерства экономики Украины в области.

По его словам, „до сих пор ни одного пункта развития области, по которому мы допустили бы отставание, по сравнению с другими областями, не найдено, хотя все силы Министерства экономики направлены на поиски недостатков в работе областной госадминистрации”. “Причем, направлены постфактум, - отметил Е.ЖОВТЯК, - ведь, хотел бы отметить, что в докладе, который обсуждался на заседании Кабинета Министров Украины 27 апреля, Киевская область упоминалась в негативном контексте лишь один раз - за увеличение объемов налоговых долгов”.

Председатель ОГА объяснил, что “это наращивание произошло, когда в первом квартале 2006 года налоговики области выявили трех крупных неплательщиков налогов еще за предыдущие периоды”.

Он заявил, что „за двумя из этих неплательщиков стоит один из депутатов областного совета, последовательный инициатор моего увольнения”.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля было обнародовано сообщение пресс-службы Кабинета Министров Украины о решении подготовить представление Президенту Украины об освобождении Е.ЖОВТЯКА от должности „за ухудшение некоторых показателей социально-экономического развития Киевской области”.

Между тем, Е.ЖОВТЯК не согласен с такой позицией правительства. В частности, он отметил, что когда он возглавил исполнительную власть, Киевская область была на восьмом месте среди областей Украины. “По итогам 2005 года мы вывели область на второе место, а за первый квартал 2006 - на первое место. Впереди лишь город Киев, и у нас есть твердые намерения обойти и его”, - сказал он. Е.ЖОВТЯК считает попытки отправить его в отставку „земельно-спекулятивным политиканством”.

Сейчас Е.ЖОВТЯК после операции находится в больнице.