Компания ВЕТА Холдинг Групп, которая в конце мая отпразднует свое 15-летие, подвела итоги

Начав свою историю в 1991 году, с небольшого предприятия, компания «ВЕТА» выросла до размеров холдинга, заняв одну из лидирующих позиций на украинском рынке.

Сегодня ВЕТА Холдинг Групп осуществляет поставки более 500 видов разнообразного оборудования для офиса, IT-рынка, полиграфии: от принтеров и ризографов до сложного полиграфического оборудования. В структуру холдинга входят дистрибьюторские подразделения, сервисные центры, современная типография, сеть копи-центров. ВЕТА Холдинг Групп имеет разветвленную дилерскую сеть и представительства во всех крупных городах Украины.

Подводя итоги, Сергей Ходаковский, президент ВЕТА Холдинг Групп, остановился на основных достижениях за эти годы:

«Юбилей – это всегда итоговое событие для компании, а тем более пятнадцатилетие. Результаты деятельности холдинга за это время позволяют констатировать стабильный рост. Мы были одними из первых в Украине, кто начал заниматься оборудованием для оперативной полиграфии в целом, и брендом RISO в частности. Сейчас же ВЕТА Холдинг Групп - эксклюзивный дистрибьютор RISO в Украине и Молдове. В портфеле нашей компании сотрудничество с многими производителями со всего мира – лидерами в своих отраслях. Это Wifag (Швейцария) и Solna (Швеция) - ведущие производители оборудования для печати газет; Ryobi – один из наиболее популярных брендов в листовом офсете; Horizon (Япония) - бесспорный лидер в производстве машин для послепечатных процессов в полиграфии; Kyocera (Япония) – производитель принтерной и копировальной техники с одними из самых высоких показателей надежности и экономичности; и др.

Уверен, что это только начало пути. В планах нашей компании, наряду с укреплением достигнутых позиций, и развитие новых направлений. Таких как: создание подразделений по печати книг и цифровой печати, поставки оборудования для широкоформатной печати, систем CTP для допечатных процессов, организация дизайн-бюро и в перспективе – рекламного агентства и многое другое.

ВЕТА Холдинг Групп – это, прежде всего, поставщик комплексных решений. Приходя к нам, Вы сможете не только приобрести оборудование, расходные материалы или услугу, но и получить профессиональную консультацию по подбору техники: от принтера до комплектации типографии «под ключ». Залог успеха нашей компании в том, что мы всегда можем предложить несколько вариантов решений задач, которые стоят перед потребителем. И каждое такое решение будет основано на лучшем оборудовании от ведущих мировых производителей.

Пользуясь случаем, наша компания благодарит всех клиентов и бизнес- партнеров ВЕТА Холдинг Групп, а также сотрудников компании, которые росли вместе с нами все эти 15 лет. Убежден, что перспективы нашей дальнейшей совместной деятельности большие и успешные».

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ВЕТА Холдинг Групп

ВЕТА Холдинг Групп работает на рынке полиграфии и печатного оборудования с 1991 года.

В структуре компании:

§ ВЕТА-Дистрибьюция (оптовая и розничная продажа цифровых дубликаторов RISO, лазерных принтеров KYOCERA, цифровых копиров OCE, SHUTTLE Barebone Systems, и т.д.)

§ ВЕТА-Техноцентр (обслуживание и ремонт компьютерного, офисного оборудования, поставка расходных материалов, комплексные сетевые решения)

§ ВЕТА-Кописервис (оперативная полиграфия и копировальные услуги, сеть копи-центров )

§ Интертехнодрук-Дистрибьюция (широкий спектр полиграфического, до- и послепечатного оборудования: Ryobi (Япония), Horizon (Япония), Orient (Индия), GiDue (Италия), Wifag (Швейцария, Solna (Швеция), Kallfass (Германия), Daeho (Южная Корея), Uchidа (Япония), Colomag (Франция), Bielloni (Италия), Aztech (США), Berra (Италия), GMN (Германия), Eurofold (Швейцария), Graphic Wizard (Канада)

§ Интертехнодрук-Полиграфсервис (полный спектр полиграфических услуг)

Дополнительная информация о компании: www.veta.ua

Дополнительная информация:

Роман Кирсанов

Менеджер по маркетингу ВЕТА Холдинг Групп

Тел.: +38044 486 81 56

Факс: +38044 272 39 30

E-mail: kirsanov@veta.kiev.ua