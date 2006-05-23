По прогнозам экспертов, рынок бытовых кондиционеров в Украине в 2006 году вырастет на 20%

Рынок бытовых кондиционеров в Украине в 2006 году вырастет на 20%, по сравнению с 2005 годом, - cо 143-145 тыс. единиц до 172,5 тыс. единиц.

Такой прогноз озвучил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор компании «Ликонд», которая является авторизированным торговым партнером японской корпорации DAIKIN, Владимир СТЕПУРА.

Как передает корреспондент УНИАН, он подчеркнул, что последние годы развития рынка кондиционирования очень зависели от погодных условий. В 2005 году из-за холодного лета темпы развития были ниже, чем ожидалось, и составили около 15%.

«Если погода будет более жаркой, то в 2006 году эта цифра может быть и 30% и выше», - сказал он.

В целом рост рынка эксперт объясняет повышением качества жизни в Украине, ростом покупательской способности, ростом рынка недвижимости и т. д.

В.СТЕПУРА напомнил, что мировой рынок кондиционирования продолжает расти, и на сегодняшний день оценивается более чем в 60 млн. единиц. Наибольшими рынками в мире являются Китай, Япония, США и Европа, по динамике развития - Китай и Европа.

Японский рынок кондиционирования уже достиг своей зрелости, европейский находится на этапе динамичного развития, украинский и российский - перед началом кондиционерного бума, заметил эксперт. «Мы находимся только перед началом бума. Серьезный бум по нашим оценкам начнется где-то в следующем году», - отметил В. СТЕПУРА.

По его данным, в текущем году в Украине усилится конкурентная борьба в сегменте бытового оборудования. Продолжится взаимопроникновение кондиционерных марок. «То есть, дешевые бренды - китайские, корейские - они начинают выводить какие-то модели, которые позиционируются в премиум сегменте. Японские бренды начали производить модели эконом-класса, для того, чтобы перекрыть позиции по потребителям, у которых недостаточно денег, но они хотят не менее надежное оборудование», - сказал он.

В.СТЕПУРА считает, что в 2006 году будет снижаться ценовой разрыв между дорогими, средними и дешевыми марками кондиционеров.

По его мнению, компании, которые будут выходить на рынок с дешевыми брендами, предложат потребителям очень долгие, нетипичные для дешевого оборудования, сроки гарантии.

«Многие компании кондиционерные сейчас взяли кредиты под поставку оборудования на склады, чтобы иметь его вовремя. Если начнутся проблемы со сбытом у этих компаний, они будут вынуждены искать какие-то ходы. С нашей точки зрения, скорее всего, будут использованы эти ходы, а не просто снижение цены, потому что в прошлые годы это не всегда оправдывалось», - отметил В.СТЕПУРА.

Среди тенденций текущего года он также назвал увеличение количества кондиционерных компаний в регионах, повышение их профессионального уровня, все больший процесс перехода производителями на озонобезопасные хладагенты.

Продолжится диверсификация бизнеса кондиционерными компаниями, они будут добавлять в свой ассортимент, кроме систем кондиционирования, элементы систем отопления, сказал эксперт.

Справка УНИАН. Компания «Ликонд» (г.Киев) работает с 2001 года. Представляет полный спектр продукции японской корпорации DAIKIN: кондиционерного и холодильного оборудования всех видов, конфигураций и систем любой сложности - для жилых помещений, помещений коммерческого и промышленного назначения. «Ликонд» имеет дилерскую сеть - свыше 200 компаний.

DAIKIN Industries является мировым лидером в области производства климатической техники. Корпорация входит в состав Sumitomo Group. DAIKIN Industries владеет 13 заводами. Системы кондиционирования занимают более 80% в ее структуре производства, химические компоненты и фреоны - более 14%.

В корпорации работает более 25 тыс. человек.