Украинский рынок кондиционирования: тенденции, прогноз- 2006

Мировой рынок кондиционирования продолжает расти, на сегодняшний день он оценивается более чем 60 млн. единиц техники. Наибольшие темпы развития наблюдаются в Европе и Китае. Европа становится приоритетным рынком для большинства мировых производителей. Японский же рынок, наоборот, замедляет темпы роста, в связи с насыщением. Основной фактор, которые продолжают оказывать влияние на мировой рынок климатической техники – это принятие Киотского протокола, запрещающего производство оборудования на хладагенте R22, который истощает озоновый слой. Сегодня к Киотскому протоколу присоединились более 50 стран мира. Ведущие производители обновляют модельный ряд техники, в связи с массовым переходом на «зеленые» безопасные фреоны, такие как R410A, R410. Также на мировой кондиционерный рынок оказывает влияние подорожание меди, что приводит к повышению цен на продукцию, особенно в Западной Европе и США. На развитие климатической техники также влияет подорожание энергоносителей и борьба за охрану окружающей среды, в связи с чем мировые производители кондиционеров повсеместно внедряют энергосберегающие технологии, повышают энергоэффективность и экологическую безопасность оборудования.

Украинский кондиционерный рынок на протяжении последних лет демонстрирует стабильный рост.

В 2005 г., в связи с холодным летом, темпы развития рынка были ниже, чем ожидалось (максимальные темпы роста ожидались на уровне 40%, минимальные - на уровне 20%, реально темпы роста в 2005 г. составили около 15%). В сегменте центральных систем кондиционирования доля Киева в общих продажах составила более 55%, а по Южной Украине наблюдалось снижение продаж.

Прогнозы на 2006 год следующие. Темпы роста рынка в 2006 году будут на уровне 20% , а возможно и больше. Приоритетными регионами для операторов рынка останутся Восток и Юг Украины. Традиционно перспективным остается Киев, где не просто строится много объектов, но и требования к технике очень высоки.

Начало сезона 2006 г. демонстрирует хорошие показатели роста на уровне 20%, причем активность на рынке (по крайней мере, в премиум-сегменте) наблюдается с самого начала года. Это, в первую очередь, связано с активным строительством объектов коммерческого и промышленного назначения – как в Киеве, так и в регионах. Рост наблюдается и в сегменте промышленного кондиционирования.

Усилилась конкуренция в сегменте бытового оборудования, в борьбе за потребителя активизировались процессы «пересегментации» (когда производители, которые традиционно выпускали недорогое оборудование, выводят на рынок дорогие модели, а производители, выпускающие высокотехнологичное дорогое оборудование, предлагают рынку более простые модели по более демократичной цене). Усилилась экспансия китайских производителей.

Наблюдается диверсификация бизнеса кондиционерных компаний – так, крупные компании начинают предлагать весь комплекс оборудования по созданию климата – кондиционирование, вентиляция, отопление.

Основными проблемами рынка остается нехватка квалифицированных специалистов и сравнительно низкая покупательская способность. Для региональных рынков характерна жесткая ценовая конкуренция, зачастую в ущерб качеству техники и рентабельности предложенного решения для клиента.

В нашей стране, как и в Европе и России, присутствуют три основные сегмента оборудования: «дешевый» (представлен в основном китайскими и корейскими производителями), «средний» (оборудование европейских и некоторых американских производителей), и премиум (в основном, представлен техникой японских производителей). Если в дешевом и бытовом сегментах погода оказывает большое влияние на объемы продаж, то в премиум-сегменте сезонность отсутствует (проекты реализуются на протяжении всего года). Прохладная погода, которая наблюдалась в Украине летом 2004 и 2005 г. на продажах техники Daikin в Украине практически не отразилась. В Украине к 2010 году Daikin планирует занять 15% кондиционерного рынка.

Основные направления развития технологий в 2006 году:

- повышение энергоэффективности

- улучшение системы очистки воздуха

- повышение уровня комфорта для потребителей

- простота техники в обслуживании и эксплуатации

Ведущие производители завершают переход на безопасные фреоны.

В 2006 году компания «Ликонд» при поддержке европейской штаб-квартиры Daikin Europe N.V. продолжает ежегодный конкурс «Свежая мысль-2006» на лучшую статью по теме «Кондиционирование, создание климата». В прошлом году в конкурсе приняли участие более 50 работ. Призовой фонд конкурса «Свежая мысль -2006»: кондиционер Daikin (мультисплит-система), кондиционер Daikin (сплит-система) и очиститель воздуха Daikin.

С условиями конкурса и призовым фондом можно будет ознакомиться на сайте компании «Ликонд» www.leacond.com.ua

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