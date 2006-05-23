“Международная амнистия” выступает за реформирование ООН

“Международная амнистия” выступает за реформирование Организации Объединенных Наций, сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель “Международной амнистии” в Украине Наталия ДУЛЬНЕВА.

Объясняя эту позицию, Н.ДУЛЬНЕВА отметила, что Совет безопасности ООН не привлекает к ответственности страны, которые больше всего нарушают права человека.

“ООН также не захотела расследовать кричащие факты коррупции в рамках программы “Нефть в обмен на продукты”. Это было самым ужасным моментом в этой программе”, - отметила она.

Кроме того, по информации председателя “Международной амнистии” в Украине, ООН за 5 лет не выполнила ни одного пункта программы “Цели развития тысячелетия”, принятой в 2000 году, а международные финансовые институты и глобальные транснациональные корпорации отказались решать проблемы несправедливой торговли, распределения финансовой помощи и списания долгов с стран.

“Руководство ООН принимало ряд инициатив, которые провозглашались, которые всеми приветствовались, однако, когда в сентябре состоялся Всемирный саммит ООН, мы, правозащитные организации, увидели практическое отсутствие результатов этого саммита, на который было израсходовано столько средств, куда приехали столько дипломатов, и где они так много говорили. И мы видим, что политика узких национальных интересов и в дальнейшем доминирует над многосторонними тенденциями”, - подчеркнула Н.ДУЛЬНЕВА.