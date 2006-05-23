Тендерная палата намерена проверить использование бюджетных средств «Укравтодором»
Тендерная палата Украины намерена проверить использование «Укравтодором» средств государственного бюджета при проведении тендерных процедур по закупке услуг для строительства дорог.
Тендерная палата Украины намерена проверить использование «Укравтодором» средств государственного бюджета при проведении тендерных процедур по закупке услуг для строительства дорог.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил первый вице-президент тендерной палаты Антон ЯЦЕНКО.
По его словам, результаты проверок тендерной документации нескольких региональных «облавтодоров» свидетельствуют о «не совсем хорошем положении дел» в отрасли.
Как сообщила на пресс-конференции вице-президент Тендерной палаты Людмила КРАВЧЕНКО, по результатам проверок использования бюджетных средств при реконструкции автодороги «Киев-Одесса» общественная организация установила, что Черкасское, Кировоградское, Николаевское и Одесское областные управления автомобильных дорог заключили 111 договоров подряда без проведения торгов на общую сумму 3 млрд. 568 тыс. грн.
А.ЯЦЕНКО отметил, что к проверкам будут привлекаться специалисты дорожной отрасли. Предполагается, что ее результаты будут обнародованы в августе.
Справка УНИАН. Реконструкция дороги Киев-Одесса началась в июне 2003 года.
На первом этапе (до июня 2004 года) строительные работы осуществлялись на средства Юго-Западной железной дороги, которая инвестировала в целом около 900 млн. грн. Финансирование проекта в 2004 году было частично осуществлено за счет кредита "Дойче Банка" в размере 480 млн. долл. Кредит предоставлен сроком на 10 лет под 6,8% годовых с отсрочкой платежей в течение двух лет. Всего на сегодня в строительство вложено 2,8 млрд.грн. – 293 млн.грн. в 2002-2003гг., 2,528 млрд.грн. – в 2004г. (учитывая кредит “Дойче Банка”).
Ранее заявлялось, что общая стоимость проекта дороги Киев-Одесса - 2 млрд. 700 млн. грн.