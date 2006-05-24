Эксперты считают, что от создания зоны свободной торговли в рамках ГУАМ могут пострадать украинские аграрии и выиграть трубники

Создание зоны свободной торговли в рамках ГУАМ существенно не отразится на экономике Украины. Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН вице-президент Центра исследования корпоративных отношений Ростислав ИЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время, по его мнению, если создание зоны свободной торговли в рамках ГУАМ будет реализовано на законодательном уровне, то могут пострадать отечественные сельхозпроизводители, поскольку откроется украинский рынок перед грузинской и молдавской сельскохозяйственной продукцией.

«Я не уверен, что Грузия или Молдова смогут здесь продать намного больше вина, чем продают сейчас, но они определенно смогут продать намного больше картофеля, мандарин, помидоров, кабачков, перца и т.д.», - заявил он.

Р.ИЩЕНКО отметил, что Украина «не сможет слишком сильно увеличить экспорт в эти страны». Единственное, что сможет поставить Украина на экспорт – это трубы в Азербайджан «для каких-то участков газопроводов и нефтепроводов, которые он строит, хоть и за это еще придется побороться».

По мнению Р.ИЩЕНКО, Украине также не следует рассчитывать на энергоносители Азербайджана, «потому что весь потенциал их экспорта сейчас направлен через Турцию в сторону восточного Средиземноморья».

Как сообщал УНИАН, 23 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что страны-участницы ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова) создали зону свободной торговли.

По его словам, на саммите глав государств–участников «Организации за демократию и развитие – ГУАМ» в Киеве была фактически создана зона свободной торговли между Украиной, Азербайджаном, Грузией и Молдовой, по поводу чего был подписан Протокол о реализации Положения о такой зоне.