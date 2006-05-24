Политолог Ермолаев называет ГУАМ красивой, но очень дорогой и неэффективной игрушкой

Директор центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ называет ГУАМ красивой, но очень дорогой и неэффективной игрушкой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя вчерашний саммит ГУАМ.

По словам А.ЕРМОЛАЕВА, “все большие региональные интеграционные проекты, Евросоюз, новое Евразийское общество и другие масштабные проекты входят во вторую фазу макрорегиональной интеграции, переходя от торговых союзов к региональному разделению труда, структурированному, институционно обеспеченному”. “Украина в этих условиях оказывается вне игры. Она не принимает участие ни в одном региональном разделении труда. ГУАМом она создает торговый союз, что записано в Уставе. Это ни хорошо, и ни плохо, это – никак. Украина - самое сильное государство в этом союзе. Это – козырь, но не аргумент, козырь не всегда бьет”, - считает политолог. По его мнению, “проблема этого союза: они все (страны-члены ГУАМ - УНИАН) реципиенты инвестиций, геоэкономических заказов и перспектив. В составе этого союза нет ни одного заказчика геоэкономических проектов, есть только провайдеры и потребители инвестиций”.

А.ЕРМОЛАЕВ убежден, что “для Украины ключевой вопрос – четвертая волна европейской интеграции, которая тесно будет связана с судьбой Черноморья и Средиземноморья. И, по большому счету, ставку нужно делать на создание регионального разделения труда в рамках Организации Черноморского экономического сотрудничества. Организация сложная, там принимает участие Россия, которая переигрывает нас по всем планам. Но ОЧЭС - геостратегический партнер ЕС. Если мы собираемся в Европу, то должны двигаться, создавать региональные проекты, необходимо увидеть место и роль украинской индустрии нашей восточной элиты в новой европейской структуре”. “ГУАМ - это классная игрушка, красивая, но очень дорогая и не очень эффективная”, - подытожил политолог.

Как сообщал УНИАН, на пленарном заседании саммита ГУАМ 23 мая президенты Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы подписали декларацию о создании «Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ», устав организации, а также совместную декларацию глав государств организаций по вопросам урегулирования конфликтов.