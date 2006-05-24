В Киеве в августе откроется еще один бутик ведущих украинских дизайнеров «NASHE(НАШЕ)»

В Киеве в «FASHION LAB» торгового комплекса «АЛЬТА ЦЕНТР» в августе планируется открыть еще один бути ведущих украинских дизайнеров «NASHE(НАШЕ)».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполнительный директор мультибрендового бутика ведущих украинских дизайнеров «NASCHE» Ярослав КУЛЬЧИЦКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Первый бутик был открыт всего два месяца назад, и он оказался коммерчески успешным. Сейчас мы уже получаем много предложений о расширении своей сети из регионов, в том числе из Днепропетровска, Донецка, Харькова, Луганска и Закарпатья», - сказал Я.КУЛЬЧИЦКИЙ.

По его словам, сейчас в бутике «NASHE(НАШЕ)» продаются изделия 17 ведущих украинских дизайнеров. «К нам приходят за образом, а не за юбочкой или блузочкой. Все наши дизайнеры разные, не похожи друг на друга. Ценовой диапазон вполне доступен для каждого клиента – стоимость изделия зависит от материала и количества ручной работы», - отметил он.

По мнению собственницы бутика Натальи ЯКУШЕВОЙ, украинские дизайнеры конкурентоспособны на европейском рынке. «Многие наши дизайнеры получают приглашения на работу в Европу», - сказала она.

Между тем, Н.ЯКУШЕВА считает недостаточной поддержку малого и среднего бизнеса со стороны государства. «Программа поддержки малого бизнеса не работает. Предприниматели вынуждены работать только на аренду и налоги. Банки могут выделить кредит на сумму 5 тысяч долларов для открытия дела, но этого слишком мало», - пояснила она.