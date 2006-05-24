11 руководителей РГА Ривненской области заявляют о давлении со стороны губернатора Матчука

11 руководителей районных государственных администраций Ривненской области заявляют о давлении со стороны председателя Ривненской областной государственной администрации Виктора МАТЧУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам участников пресс-конференции, 23 мая в 9.00 во время первой встречи с председателями райадминистраций Ривненской области В.МАТЧУК предложил им написать заявления об увольнении «по согласию сторон, мотивируя это тем, что якобы получил соответствующее согласие от премьер-министра Украины Юрия ЕХАНУРОВА. При этом срок написания заявлений об увольнении определялся «до конца рабочего дня».

В то же время, в случае отказа от такого шага В.МАТЧУК сообщил присутствовавшим, что «они все равно будут уволены, мы у каждого все равно что-то накопаем», - утверждают руководители РГА.

Участники пресс-конференции отметили, что из-за такой позиции новоназначенного руководителя области они пришли к выводу, что Ю.ЕХАНУРОВ делает «карт-бланш» с целью обеспечить смену руководителей, что негативно повлияет на состояние дел в районах области.

По убеждению участников пресс-конференции, такие действия В.МАТЧУКА не могут быть не согласованы с кем-то из высоких должностных лиц, чтобы определенные люди, которые вместо них получат должности председателей РГА, решали определенные вопросы в чью-то пользу.

По словам одного из участников пресс-конференции, такие кадровые перестановки являются свидетельством «засилья взяточничества и казнокрадства».

В то же время присутствовавший на пресс-конференции бывший народный депутат Иван ЗАЕЦ комментируя события, которые происходят в органах государственной власти в Ривненской области, отметил: «В регионах сегодня происходит процесс захвата власти политическими структурами, которые пришли к власти». При этом он не исключил, что это может быть осуществлено для попытки на будущее лишить Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО влияния на регионы.

Также председатели райгосадминистраций считают, что увольнение губернатора Ривненской области Василия ЧЕРВОНИЯ было безосновательным и в письме к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, а также в письме к премьер-министру Украины Ю.ЕХАНУРОВУ просят восстановить В.ЧЕРВОНИЯ в должности.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов, не был ли одним из поводов освобождения В.ЧЕРВОНИЯ от должности губернатора Ривненской области скандал, связанный с использованием им автомобиля «Фольксваген-фаэтон», руководитель одной из райгосадминистрации Ривненской области ответил, выразив общее мнение своих коллег, что этот скандал является «простой и примитивной провокацией». При этом он выразил убеждение, что в этом инциденте без участия в настоящее время действующего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО не обошлось. (Ю.ЛУЦЕНКО является уроженцем Ривненской области и некоторое время назад в СМИ высказал мнение, что предоставление автомобиля «Фольксваген-фаэтон» в служебное пользование губернатору Ривненской области В.ЧЕРВОНИЮ было незаконным - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, 18 мая Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом освободил от должности председателя Ривненской областной государственной администрации В.ЧЕРВОНИЯ. Другим указом Президент назначил В.МАТЧУКА председателем Ривненской областной государственной администрации.

23 мая 11 председателей районных государственных администраций Ривненской области обратились с открытым письмом к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО, в котором просили защитить их от действий нового председателя облгосадминистрации В.МАТЧУКА, который предложил им написать до конца рабочего дня заявления об увольнении по согласию сторон.

Председатели райгосадминистраций, которые подписали письмо к Президенту, являются членами Украинской народной партии, областную организацию которой до своего назначения на должность председателя ОГА в феврале 2005 года возглавлял В.ЧЕРВОНИЙ.

В разговоре с корреспондентом УНИАН председатель ОГА В.МАТЧУК сообщил, что предложил написать заявления всем без исключения председателям райгосадминистраций для того, что начать с ними сотрудничество с “чистого листа”, а после соответствующего собеседования будет принято решение об их дальнейшей работе в этой или другой должности.

В.МАТЧУК также отметил, что часть председателей райгосадминистраций из тех, кто подписал письмо к Президенту, останутся в своих должностях, и что он готов учесть опыт государственного управления всех без исключения работников райгосадминистраций.

По его словам, в случае, если они откажутся написать такие заявления, они все равно будут уволены в соответствии с указом Президента Украины, но с другой формулировкой, которая не будет давать им права на определенную материальную помощь согласно законодательству о государственной службе.