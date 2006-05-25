Украинско-американская экспедиция обнаружила в Черном море почти 500 подводных объектов культурного наследия Украины

Украинско-американская подводная археологическая экспедиция “Черноморская экспедиция-2006” обнаружила почти 500 подводных объектов культурного наследия Украины, которые нуждаются в дальнейшем исследовании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН организаторы экспедиции - заместитель директора Института Археологии НАНУ Денис КОЗАК и директор Государственного предприятия „Департамент подводного наследия Украины” Сергей ВОРОНОВ.

Они отметили, что экспедиция проводилась с целью фото- и кинофиксации истоических памятников. “Потому что, прежде чем охранять, нужно знать, что охранять”, - подчеркнул Д.КОЗАК. К сожалению, отметил он, государство сегодня не знает, что оно должно охранять, поскольку большинство памятников истории и культурного наследия на сегодняшний день не зафиксировано, не составлена их паспортизация. “То есть, по сути, они есть, но их нет. Они есть для научных работников, но их нет для государства по большей части”, - сказал Д.КОЗАК.

Экспедиция проводилась украинскими археологами с использованием поискового и исследовательского оборудования Института археологии и океанографии США. Участие в исследовании черноморского дна принял также американский исследователь и ученый доктор Роберт БАЛЛАРД, который известен, в частности, тем, что обнаружил место катастрофы “Титаника”. “Владея чрезвычайно совершенной техникой, он предложил нам сделать определенные исследования, которые позволили бы нам обнаружить все то, что находится в акватории украинского Черного моря. Мы пошли на это сотрудничество. Оно в основном осуществлялось при финансовой поддержке американской стороны”, - сообщил Д.КОЗАК.

По информации директора Института археологии, исследование проводилось две недели путем сканированиям глубины моря вплоть до почти 2 тыс. метров. Он отметил, что метод сканирования позволяет досконально изучить предметы, не разрушая их, что очень важно при исследованиях. Этот метод также дает возможность приобщиться к изучению памятников не только археологам, но и биологам, антропологам, историкам и другим ученым, которые через компьютер получают необходимую им информацию с морского дня через спутник.

Начальник экспедиции С.ВОРОНОВ сообщил, что в ходе экспедиции было исследовано Черное море от мыса Херсонес до мыса Меганом.

“То есть, практически создана подводная археологическая карта Украины южного побережья Крыма. За период исследования обнаружено 494 объекта, которые могут быть объектами подводного наследия Украины. Из них 141 объект идентифицирован как остатки плавсредств от античных времен до Второй мировой войны”, - сообщил он. В ходе работ были зафиксированы точные координаты обнаруженных объектов, и с помощью управляемого подводного телеробота проведена паспортизация этих объектов.

Значительным открытием этой экспедиции, по словам С.ВОРОНОВА, являются остатки византийского судна 9-10 веков с грузом около 200 амфор, которое обнаружено на глубине более 1 тыс. метров.

Кроме этого, была проведена паспортизация пассажирского парохода “Ленин”, который затонул в 1941 году, и является одной из наибольших подводных братских могил Черного моря (при эвакуации гражданского населения из Одессы пароход, на борту которого было от 2 до 4 тыс. пассажиров, врезался в минную изгородь). Среди объектов, которые удалось паспортизовать, также броненосец Российской империи “Екатерина II”, эсминец “Дзержинский”, который затонул в 1942 г., военный самолет Второй мировой войны и военный вертолет Черноморского флота СССР.

“Шокировало то, насколько мало мы знаем. Потому что большинство объектов, которые были обнаружены во время этой экспедиции, они вообще у нас нигде не числились, не было архивных материалов, что такое может быть на дне”, - отметил С.ВОРОНОВ. Среди них он назвал броненосец “Екатерина II”, информация о котором была получена лишь в архивных фондах Германии.

В ходе экспедиции были проверены архивные координаты 112 объектов, состоящих на государственном учете, но, как отметил исследователь, из этих 112 объектов на месте были выявлены лишь 3. “То есть, те архивные координаты, которые являются официальными, которые нам предоставляются государственными архивами, как Украины, так и Российской Федерации, практически на 90% не соответствуют действительности. Зачастую это очень сомнительная информация”, - сказал С.ВОРОНОВ.

Он также сообщил, что Р.БАЛЛАРД был шокирован наличием такого количества памятников на дне Черного моря. “У него есть с чем сравнивать. Он работал на турецком побережье, болгарском. За 6 лет работы на турецком побережье обнаружено лишь 4 более-менее интересных памятников. А здесь 494!”, - отметил директор департамента.

“Мы считаем, что Черное море – это наибольший подводный музей, и мы эти двери лишь немного приоткрыли. И теперь думаем, как поэтапно исследовать то, что мы обнаружили. Практически это работы на 100 лет вперед. Каждый объект нуждается в отдельной экспедиции, отдельном исследовании. Это могут быть сенсационные находки”, - сообщил С.ВОРОНОВ.

По словам Д.КОЗАКА, теперь будет создан государственный атлас объектов подводного культурного наследия Черного моря, и для этого уже оформленные все необходимые документы на уровне государства. Новую экспедицию ученые планируют осуществить в следующем году к обнаруженному торговому судну античных времен.

Д.КОЗАК также сообщил, что, по неофициальной информации, американская сторона израсходовала на экспедицию 2,5 млн. долларов, лишь эксплуатация поискового оборудования за сутки составляет 40 тыс. долларов. Украинская же сторона средств на исследование не предоставляла.