Действия Черновецкого на должности городского председателя положительно оценивают почти 55% киевлян – опрос

19:17, 25 мая 2006
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Первые шаги Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на должности Киевского городского председателя положительно оценивают почти 55% киевлян.  

Первые шаги Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на должности Киевского городского председателя положительно оценивают почти 55% киевлян.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор коммунального предприятия “Научно-аналитический центр социологических исследований “Общественное мнение” Анна ЗАЛИЗНЯК и заместитель директора центра Александр ИВАНЧЕНКО, презентуя результаты проведенного опроса.

Согласно данным опроса, 22,2% респондентов сказали, что “положительно” относятся к действиям новоизбранного мэра столицы, а 32,6% - “скорее положительно”.

О негативном отношении заявили 13,8%, “скорее негативное” – 15,4%. Трудно было оценить первые шаги Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО 16% опрошенных киевлян.

Исследование общественного мнения, по словам А.ЗАЛИЗНЯК, проводилось 22-23 мая во всех районах столицы методом интервью. Объем выборки составляет 1 тыс. 200 респондентов, погрешность выборки - около 3%.

Социологи отметили, что больше всего положительных оценок Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ выставили люди в возрасте от 50 лет, а также те киевляне, которые относят себя к малообеспеченной категории населения.

Респондентам также предлагалось попробовать спрогнозировать, будет ли нынешний мэр лучше предыдущего – Александра ОМЕЛЬЧЕНКО. Согласно полученным данным, 42,9% киевлян считают, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ будет лучшим мэром, чем его предшественник, 17% думают, что худшим, а 25,2% отмечают, что “будет таким же, как и А.ОМЕЛЬЧЕНКО”. 14,9% опрошенных не смогли сделать свой прогноз.

По информации А.ЗАЛИЗНЯК, уровень доверия к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ находится почти на уровне доверия к наиболее популярным в городе политическим лидерам: Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО. У мэра столицы этот показатель составляет 14,5%, у В.ЮЩЕНКО – 19,4%, у Ю.ТИМОШЕНКО – 22,4%. Но чтобы удержать такой результат, отметила социолог, Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ необходимо будет приложить много усилий “не только декларативного характера, но и относительно реальных шагов в решении проблем”, однако у него есть немалое поле для деятельности.

Как объяснила А.ЗАЛИЗНЯК, данное исследование проводилось в рамках проекта “Создание механизма взаимодействия городской власти с обществом”, на разработку которого центр “Общественное мнение”, который действует при НИИ социально-экономического развития Киева, выиграл тендер в январе текущего года на проведение таких исследований, объявленный столичной властью.

Относительно динамики отношения к мэру А.ИВАНЧЕНКО сказал, что пока еще об этом говорить слишком рано, поскольку их организацией проведены лишь два исследования (первое проводилось в первой декаде мая). Но если учесть данные опросов, которые проводились в конце прошлого года, то тогда лишь четверть опрошенных доверяли в полной мере или частично этому политику, в то время как не доверяли более 40%. Сегодня наблюдается тенденция к росту уровня доверия – он вырос почти вдвое, в то время как уровень недоверия практически остался на том же уровне. То есть, доверие выросло за счет тех, кто колебался, или не знал Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, отметил А.ИВАНЧЕНКО.

 

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