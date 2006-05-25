Киевский “Локомотив” завоевал право играть в волейбольной Суперлиге

Команда “Локомотив” (Киев) завоевала право в следующем сезоне играть в Суперлиге чемпионата Украины по волейболу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил главный тренер команды Павел ВОРОНКОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в 2004 году руководство Юго-Западной железной дороги, на базе которой существовал клуб, приняло решение о расформировании команды, поскольку оно было неспособно в дальнейшем финансировать команду.

Однако в марте 2005 года был переизбран состав Киевской федерации волейбола, он решил обновить команду, и уже в августе начались тренировки.

П.ВОРОНКОВ сказал, что в команду удалось вернуть большинство бывших игроков, а также привлечь перспективную молодежь.

Тренер отметил, что в начале сезона 2005-2006 годов в Высшей лиге перед командой не ставилась задача выйти в Суперлигу, однако на протяжении сезона команда была доукомплектована и в результате тяжелого переигрывания со второго места Высшей лиги “Локомотив” вышел в самый сильный дивизион украинского волейбольного чемпионата.

Теперь, по словам тренера, в следующем сезоне команда стремится не просто удержаться в Суперлиге, но и занять одно из призовых мест, что позволит принять участие в еврокубках.

П.ВОРОНКОВ добавил, что сейчас ведутся переговоры с игроками высокого класса относительно их возможного перехода в “Локомотив”.