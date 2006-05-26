29 мая в УНИАН - пресс-конференция, посвященная постройке датской компанией церкви в память об украинцах, погибших на афганской войне

В рамках запланированных широкомасштабных инвестиций в экономику Украины, в частности, в Харьковскую область, датская холдинговая компания ASPAREX HOLDING ApS построит в Харькове церковь в память об украинцах, погибших на афганской войне, а также окажет помощь семьям погибших. Представители датской компании-инвестора расскажут, почему именно сейчас было принято решение о выходе на украинский рынок, и представят свое видение инвестиционного климата в Украине. Также инвесторы ответят на вопрос, чего они ожидают от сделанных капиталовложений, и почему первым был запущен именно социальный проект. Представители ASPAREX HOLDING ApS, а также украинских фирм-партнеров, поделятся с присутствующими деталями других инвестиционных проектов.

Участники пресс-конференции:

Вадим Поляков – член совета директоров датской инвестиционной компании ASPAREX HOLDING ApS

Андрей Ольшевский – главный редактор журнала «Генеральный Директор» (информационная поддержка проекта)

Игорь Годецкий – ведущий адвокат Украины, ведущий телепрограмм на юридическую тематику (юридическое обеспечение инвестиций)

Контактное лицо Андрей Ольшевский тел 8 (050) – 335-14-42