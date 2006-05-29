ИТ компания - Партнер SAP и Documentum открывает офис в Украине

29 мая в 11-00 в УНИАН состоялась пресс-конференция компании ERP, посвященная расширению деятельности компании и ее выходу на рынок Украины. Работающая в странах Евросоюза и Центральной Азии компания является представителем таких всемирно известных поставщиков ИТ решений, как SAP AG, Documentum и других.

На пресс-конференции были рассмотрены перспективы развития компании в ИТ отрасли Украины, специфика решений, предлагаемых для бизнеса, ближайшие планы и перспективы украинского офиса ERP по внедрению ИТ систем в украинских компаниях. Приоритетные сектора экономики, которым ERP будет уделять пристальное внимание в Украине, не будут отличаться от приоритетов компании в других странах. Это сектор финансовых и страховых услуг, энергетика, развитие электронного правительства и электронного гражданского сообщества (eGovernment), налоговые службы, государственная оборона, авиация, производство, здравоохранение и фармация, другие сектора бизнеса.

На сегодняшний день ERP имеет большой опыт по внедрению соответствующих стандартам Евросоюза систем управления работой предприятий в государственном и частном секторах экономики. На счету компании десятки успешных реализованных проектов в разных отраслях бизнеса. Компания запустила в эксплуатацию системы по управлению работой предприятий и информацией в структурах Министерства финансов, в таможенной службе Литвы, на логистических предприятиях, в банках, учреждениях здравоохранения, в Едином центре помощи 112.

«Наша компания немало проектов реализовала в странах Евросоюза, а в настоящее время в Грузии внедряет автоматизированную систему учета табачных акцизов и контроля над перемещением табачных изделий. Думаем, что этот опыт очень пригодится при решении задач, поставленных украинскими структурами бизнеса и власти», – утверждает генеральный директор ERP Маркас Збарскис.

«Мы квалифицированно решаем проблемы конкретных областей бизнеса и промышленности, а также можем предложить специализированные решения, предназначенные для узкой специфической сферы деятельности», – говорит генеральный директор ERP Маркас Збарскис. К решению очень специфических вопросов компания привлекает лучших специалистов ЕС.

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Корпорация ERP www.erp.lt

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Маркас Збарскис

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