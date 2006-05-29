Местные советы, предоставив русскому языку статус регионального, нарушили Конституцию и вышли за пределы своей правовой компетенции – председатель “Просвіти”

Председатель общества “Просвіта” Павел МОВЧАН заявляет, что местные советы, приняв решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, нарушили Конституцию Украины и вышли за пределы своей правовой компетенции.

П.МОВЧАН сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН отметил, что постановления местных советов о том, что русский язык признан «региональным языком в определении Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств», противоречат статье 10 Конституции Украины и решению Конституционного суда от 1999 года, согласно которым украинский язык “является обязательным средством общения на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления”.

По убеждению П.МОВЧАНА, ссылка на Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств не имеет под собой никаких оснований, поскольку в этой Хартии речь идет о языках немногочисленных народов или языках, которые оказались под угрозой исчезновения. Согласно основным функциональным параметрам русский язык в Украине не отвечает употребленному в Хартии терминопонятию «региональные или миноритарные языки». В преамбуле к Хартии отмечено, что защита развития региональных языков или языков меньшинств не должна проводиться во вред официальным языкам и необходимости изучать их.

По его мнению, предоставление немотивированных приоритетов языку одного из национальных меньшинств может дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине, а фактическое нарушение ст. 10 Конституции может вызвать межэтнический конфликт и повлечь нарушение территориальной целостности государства, следовательно, это является прямой угрозой государственной безопасности.

“Языковой вопрос выходит за филологические рамки, в которых сегодня рассматривают эту проблему, это вопрос стабильности в Украине, Европе, развития украинского государства, развития экономики, интеграции в Европу”, - сказал П.МОВЧАН.

Он также добавил, что “это угроза государству, это попытка реванша России за проигрыш, который она имеет на протяжении 15 лет. Осознав, что Украина будет в ЕС и НАТО, делаются последние усилия через партию авантюристов, потому что только авантюристы могут толкать нацию к таким проблемам, они хотят набросить эту идею всему государству и через Верховную Раду изменить ст.10 (Конституции), предоставив русскому языку статус государственного”. По убеждению П.МОВЧАНА, второй русский язык - это конец украинского языка, который на сегодня и так еле теплится.

Он сообщил, что 19 июня будет созвана широкоформатная конференцию, где все национальные, политические, общественные силы будут говорить о реальных угрозах.

«Украина стоит на пороге развала», поскольку ряд облсоветов выступает за предоставление русскому языку статуса второго государственного, добавил П.МОВЧАН.

Секретарь Национального союза писателей Украины Анатолий ПОГРИБНЫЙ, в свою очередь, отметил, что “когда мы говорим об областных и городских советах, которые принимают такие решения, то я главную вину возлагаю не на них, они безмозглые исполнители той авантюры, которая осуществляется из московского центра”. Он считает, что “языковая война, в которую нас втягивают такими решениями, добавляется к газовой и мясо-молочной. Это не может вести к добру”.

Как сообщал УНИАН, решения о предоставлении русскому языку статуса регионального приняли Харьковский, Севастопольский, Донецкий, Днепропетровский горсоветы, Донецкий, Луганский и Николаевский облсоветы.

Ряд областных и городских прокуроров уже обжаловал решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.