Литовская компания ERP открывает представительство в Украине

Консультационная ИТ-компания ERP (г.Вильнюс, Литва) выходит на украинский рынок и открывает представительство в Киеве. Об этом сообщил генеральный директор компании ERP Маркас ЗБАРСКИС сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, на сегодня компания работает в странах Евросоюза, Кавказа и Центральной Азии.

По словам М.ЗБАРСКИСА, компания имеет большой опыт по внедрению соответствующих стандартам Евросоюза систем управления работой предприятий в государственном и частном секторах экономики.

Компания запустила в эксплуатацию системы по управлению работой предприятий и информацией в структурах Министерства финансов, в таможенной службе Литвы, на логистических предприятиях, в банках, учреждениях здравоохранения, в Едином центре помощи 112.

Также М.ЗБАРСКИС сообщил, что компания планирует уже до конца 2006 года подписать 3-5 контрактов с украинскими заказчиками.

Справка УНИАН. ERP - консультационная компания, предоставляющая услуги консультирования по вопросам подготовки стратегий деятельности предприятий и внедрения информационных технологий, проектирования, интеграции и менеджмента информационных систем для предприятий государственного и частного секторов.

Компания ERP является представителем таких всемирно известных поставщиков ИТ-решений, как SAP AG, Documentum, Microsoft, Novotek и Symbol.