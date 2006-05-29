Компания ASPAREX HOLDING ApS намерена инвестировать в проекты коммерческой недвижимости в Украине 500 млн. долл.

Датская инвестиционная компания ASPAREX HOLDING ApS намерена за пять лет инвестировать в проекты коммерческой недвижимости в Украине свыше 500 млн. долл. Об этом заявил член совета директоров компании ASPAREX HOLDING ApS Вадим ПОЛЯКОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, это проекты в Восточной и Западной Украине в таких городах, как Донецк, возможно Луганск, Львов и Симферополь.

”Проекты находятся в стадии обсуждения, согласования, проработки», - сказал В. ПОЛЯКОВ. Их реализация будет зависеть от успешности первого проекта – в городе Харькове по строительству второй очереди ТЦ «Призма».

Как сообщал УНИАН, ASPAREX HOLDING ApS инвестирует 35 млн. долл. в строительство в Харькове церкви в память об украинцах, погибших на афганской войне, оказание помощи их семьям, а также строительство торгового центра непродовольственных товаров.

ASPAREX HOLDING ApS входит в состав европейского холдинга. Представляет интересы частных инвесторов, в основном из стран Западной Европы. Основной вид деятельности – инвестиции в строительство на развивающихся рынках.