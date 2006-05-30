В Украине свыше 80 тыс. семей находятся на учете в правоохранительных органах за жестокое обращение с детьми

В Украине свыше 80 тыс. семей находятся на учете в органах Министерства внутренних дел Украины за жестокое обращение с детьми.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня начальник Департамента Криминальной милиции по делам несовершеннолетних МВД Украины Михаил ЦИМБАЛЮК на пресс-конференции в УНИАН, посвященной Всемирному дню защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня.

«Как это ни парадоксально звучит, но нам часто приходится защищать детей от их родителей, потому что больше всего дети получают травмы и жестокое поведение от своих родственников или от братьев или сестер, которые воспитываются в семье. В системе МВД более 80 тыс. на учете неблагополучных семей, в которых проживают свыше 110 тыс. детей. Но это не все семьи, где есть жестокое обращение с детьми», - отметил М.ЦИМБАЛЮК.

Что касается неблагополучных семей, то только в этом году, по его информации, около 1 тыс. предписаний и дел было собрано Криминальной милицией по делам несовершеннолетних и направлено в суды относительно лишения родительских прав. 500 из них уже удовлетворено судами, сказал М.ЦИМБАЛЮК.

Но, как отметил М.ЦИМБАЛЮК, изъятие ребенка из семьи, в которой к ней жестоко относятся, не всегда является действенным, потому что не всегда после этого она попадает в среду, в которой получает лучшую жизнь. Учитывая это, милиция в основном все же обращает внимание на привлечение к уголовной ответственности взрослых, которые не выполняют свои родительские обязанности или втягивают несовершеннолетних в преступную деятельность.

Согласно приведенным начальником Департамента цифрам, только за вовлечение подростков в совершение преступлений в этом году возбуждено уже более 900 уголовных дел. “Это очень большая цифра”, - отметил М.ЦИМБАЛЮК. По его словам, дети вовлекаются как к попрошайничеству, совершению мелких краж, так иногда даже в совершение убийств, становятся наркокурьерами и тому подобное.

В частности, согласно официальной информацией МВД, с начала года было возбуждено 80 уголовных дел по признакам принуждения к занятию проституцией, 150 – по признакам статьи УКУ о ввозе, изготовлении, сбыте и распространении порнопредметов. Также задокументировано около 1,5 тыс. официальных предупреждений о недопустимости совершения насилия в семье, около 20 преступлений, предусмотренных статьей УКУ о половых отношениях с лицом, не достигшим половой зрелости, более 30 преступлений за развращение несовершеннолетних, 180 преступлений, связанных с торговлей людьми.

В этом году также к административной ответственности за невыполнение своих родительских обязанностей привлечено свыше 8 тыс. родителей.

Присутствовавший на пресс-конференции начальник Департамента по вопросам усыновления и защиты прав детей Министерства по делам семьи, молодежи и спорта Людмила ВОЛЫНЕЦ отметила, что в законодательстве Украины есть статья, которая абсолютно четко отмечает, что не могут по отношению к ребенку применяться наказания, которые унижают его честь, достоинство, угрожают физическому здоровью. «Битый ребенок всегда вырастает ребенком с определенными ограничениями, ребенком с определенной жестокостью, определенным неприятием, в т.ч. взрослого мира. Собственно, от этого закладывается очень много негативов и во взрослой жизни этого ребенка», - отметила она.

Особое внимание, по ее словам, государство в последнее время уделяет детям-сиротам и детям, лишенным родительской заботы, которые лишены возможности реализовать свое право воспитываться в семье. В течение последних двух лет принято ряд решений, которые делают невозможным жестокое обращение по отношению к детям, прежде всего, лишенных родительской заботы. То есть, государство сейчас активно работает над развитием семейных форм воспитания – это развитие приемных семей и детских домов семейного типа. 11 мая Кабинет Министров принял Концепцию реформирования системы интернатных заведений, которая отображает позицию государства, чтобы дети не содержались в больших интернатных заведениях, а реформирование их в маленькие семейного типа с посещением общих школ и тому подобное. Пересмотрена система финансирования детей-сирот и лишенных родительской заботы, поскольку отсутствие возможности ребенку реализовать свой потенциал из-за нехватки средств, бедность семьи, также принадлежит к жестокому отношению к детям. Детям из таких семей планируется предоставлять двукратный прожиточный минимум в месяц, отдельная поддержка будет оказываться домам семейного типа.

Уже на днях, по словам Л.ВОЛЫНЕЦ, Кабинет Министров будет пересматривать проект закона под названием "Общегосударственная программа. Национальный план действий по реализации в Украине конвенции ООН о правах ребенка", где отдельный раздел посвящен противодействию жестокому отношению к детям, вовлечению детей в преступную деятельность и тому подобное.