Приватизация «Укртелекома» позитивно отразится на развитии украинского рынка телекоммуникационных услуг – эксперт

Приватизация ОАО «Укртелеком» позитивно отразится на развитии украинского рынка телекоммуникационных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал председатель комиссии УСПП по вопросам телекоммуникаций Валерий ПЕКАРЬ.

По его словам, инвестор будет заинтересован во вложении средств в модернизацию оборудования предприятия, а также во внедрение инновационных технологий.

«Он (инвестор – УНИАН) будет вкладывать, а это означает, что на рынок связи придут большие деньги, которые будут направлены в современные инновационные решения», – сказал В. ПЕКАРЬ.

Он также отметил, от притока инвестиций на коммуникационный рынок выиграет, в первую очередь, потребитель, который будет получать инновационные услуги за меньшую цену.

Кроме того, разгосударствление «Укртелекома» приведет к формированию прозрачного телекоммуникационного рынка, поскольку все его участники будут обладать одинаковым статусом.

Между тем, директор по работе с VIP-клиентами компании CITIUS Елена ВИЛЕНКОВСКАЯ отметила, что приватизация государственного монополиста не приведет к поглощению или выбросу с рынка фиксированной проводовой связи средних и мелких операторов, поскольку даже в случае прихода частного инвестора «Укртелекому» будет сложно в кратчайшее время достигнуть такого уровня услуг, который предоставляют в настоящее время частные операторы. Кроме того, частные операторы фиксированной связи ориентированны, в первую очередь, на предоставление услуг в бизнес-сегменте, а не на массового потребителя.

«На сегодняшний день мы не видим проблемы поглощения нас. Мы предоставляем такое качество услуг, которое «Укртелеком», будучи приватизированным, в ближайшее время не сможет предоставить клиентам», – подытожила эксперт.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК заявил, что Министерство финансов выступает за скорейшую приватизацию ОАО «Укртелекома».

«Мое мнение, что если мы ее не приватизируем (компанию – УНИАН), то скоро уже не будет чего приватизировать. Ее так опередят компании, которые на украинском рынке, что она станет не интересной», – сказал министр.

При этом он отметил, что только частные инвестиции смогут обеспечить необходимый для технического переоснащения компании уровень инвестиций.

Справка УНИАН. 13 июля 2000 года Верховная Рада приняла Закон "Об особенностях приватизации открытого акционерного общества "Укртелеком"

5 июля 2005 года ВР приняла внесенный Кабинетом Министров Закон "Об остановке действия Закона Украины "Об особенностях приватизации открытого акционерного общества "Укртелеком".

26 июля 2005 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал этот Закон.

23 ноября 2005 года Кабмин подал на рассмотрение Верховной Рады проект закона, направленный на разблокирование приватизации ОАО „Укртелеком”. С этой целью законопроектом предлагается признать утратившим силу Закон, который определял особенности приватизации „Укртелекома”.

ОАО "Укртелеком" контролирует свыше 80% рынка местной телефонии, обслуживая около 10 млн. абонентов, владеет наиболее разветвленной первичной сетью ВОЛС общей протяженностью свыше 16 тыс. км.

В 2005 году компания предоставила услуг электросвязи на сумму 7,747 млрд. грн., что на 7,6% больше аналогичного показателя в 2004 году. При этом чистая прибыль “Укртелекома” за 2005 год составила 519 млн. грн.

Чистая прибыль “Укртелекома” за 2004 год составила 759 млн. грн. вместе с дочерним предприятием “Утел” (в середине 2005 года ДП “Утел” был преобразован в филиал “Укртелекома” - УНИАН).