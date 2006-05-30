«Тенденции и перспективы развития рынка фиксированной связи в Украине»

Рынок.

В последние годы рынок фиксированной (стационарной, проводной) связи в Украине развивается высокими темпами. Объем рынка городской фиксированной телефонной связи составляет более 2,5 млрд. грн.

На рынке можно выделить два основных сегмента: сегмент бизнес-абонентов и сегмент частных лиц. Особенно высокие темпы роста наблюдаются в сегменте бизнес-абонентов – около 20% в год (в сегменте частных лиц – не более 10% в год).

В Украине работает более 660 операторов фиксированной связи, в Киеве – 113, из них 5-7 крупных.

Основные процессы, которые наблюдаются на рынке:

 концентрация капиталов и укрупнение компаний-операторов (в первую очередь, за счет слияний и поглощений),

 конвергенция (сближение) информационных технологий, телекоммуникаций и телевещания,

 развитие и внедрение новых технологий (IP-телефония, цифровое телевидение, СDMA, 3G и другие),

 стремление операторов к универсализации услуг (предоставление всего спектра телекоммуникационных услуг из одних рук)

 снижение тарифов (на аренду Интернет-каналов, международную и междугороднюю связь и т.д.).

Большое влияние на рынок оказывает планируемая приватизация естественного государственного монополиста – компании «Укртелеком».

Несмотря на то, что количество абонентов мобильной связи давно превысило количество абонентов стационарной связи, существует огромная потребность в стационарных телефонах – в очереди на установку телефона стоит более 2 млн. человек. Если в Киеве на каждые 100 жителей приходится 50 телефонов, то в регионах – 25 телефонов (то есть телефоном обладает только каждый четвертый).

Сегмент бизнес-абонентов.

Бурное развитие мобильной связи привело к уменьшению трафика в сетях операторов фиксированной связи, но это касается только частных лиц. Бизнес-абоненты продолжают активно пользоваться фиксированной связью по причине существенно более высокого качества, надежности и конфиденциальности этого вида связи. Эти три параметра являются критично важными для любого бизнеса.

Именно сегмент бизнес-абонентов является наиболее рентабельным на рынке фиксированной связи – занимая примерно 10% от количества всех абонентов в крупном городе, бизнес-абоненты дают не менее 50% поступлений от услуг связи (включая Интернет, передачу данных и другие услуги). Операторы фиксированной связи, нацеленные на этот сегмент рынка, как правило, более продвинуты технически, стремятся предлагать своим клиентам новые услуги и решения. Темпы роста рынка в сегменте бизнес-абонентов составляют около 20% ежегодно.

Рынок фиксированной связи в Киеве.

Наиболее платежеспособные абоненты фиксированной связи сосредоточены в Киеве – крупные украинские и зарубежные компании, представительства, бизнес-центры, многочисленный средний и малый бизнес. Конкуренция в столице довольно острая – кроме государственных, здесь действует целый ряд крупных частных операторов фиксированной связи, и множество мелких.

CITIUS занимает 15-20% рынка бизнес-абонентов, пользующихся услугами частных операторов. Недавно открыты новые направления – цифровое ТВ и IP-телефония. Компания расширяет свою сеть на Киевскую область.

В последнее время конкуренция в столице смещается с ценового фактора в сторону сервиса. Киевские клиенты отличаются повышенными требованиями к качеству телекоммуникационных услуг и уровню сервиса. Весомыми конкурентными преимуществами в их глазах являются: круглосуточная служба технической поддержки, использование новейшего телекоммуникационного оборудования, способность оператора предложить технически сложные услуги. Большую роль играет наличие у оператора собственных защищенных кабельных сетей и современного телекоммуникационного оборудования. Например, компания CITIUS обладает крупнейшей в столице собственной защищенной оптоволоконной сетью протяженностью более 300 км, а также более 600 км медных кабельных сетей.

Удержать свои позиции и расширять деятельность оператор может только благодаря внедрению технических и сервисных инноваций. Особенно привлекательным является получение всех телекоммуникационных услуг от одного оператора. Так, CITIUS сегодня предоставляет весь комплекс телекоммуникаций «из одних рук»: обычная телефония, Интернет, IP-телефония, передача данных и телевидение.

На столичном рынке основная борьба идет за комплексное обслуживание бизнес-абонентов, поскольку в этом случае генерируется максимальный трафик, а клиент использует широкий спектр услуг. После привлечения клиента на базовую услугу (телефонные линии), телекоммуникационная компания стремится предоставить ему максимально полный набор услуг. Так, CITIUS предоставляет не только цифровые телефонные линии, но и линии стандарта ISDN, многоканальные телефонные номера со сложной схемой маршрутизации, обычный и широкополосный (высокоскоростной) доступ в Интернет, IP-телефонию, центры обработки вызовов, видеоконференцсвязь, многосторонние теле- и видеоконференции, обслуживание банкоматов и кассовых терминалов, защищенное объединение локальных сетей, передачу данных, и еще более 20 различных телефонных бизнес-функций.

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Анна Иванькова, a.ivankova@citius.ua

Тел. (044) 461-9999