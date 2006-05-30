Компания «Фомальгаут-Полимин» в 2006 году выйдет на рынок сухих строительных смесей России

Компания «Фомальгаут-Полимин» (ТМ POLIMIN) с 3-го квартала 2006 года выходит на рынок сухих строительных смесей (ССС) России – города-миллионника Ростов-на-Дону, соседствующий с Донецкой областью. Об этом сообщил директор департамента продаж смесей ТМ POLIMIN Сергей БУДНИКОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам новый завод компании по производству ССС в г. Красный Лиман Донецкой области стал плацдармом для выхода в Россию. Сейчас идет процесс сертификации продукции для российского рынка.

«Есть сегменты (на российском рынке – УНИАН), где компания «Фомальгаут-Полимин» могла бы интересно поприсутствовать - такие как клеевые массы, системы теплоизоляции и системы для пола», - заявил С. БУДНИКОВ.

В России «Фомальгаут-Полимин» будет развивать прямые продажи строительным компаниям, а также осуществлять сбыт через торговые точки.

К концу 2006 года компания намерена довести экспорт ССС в Россию не менее чем до 5 тыс. тонн.

«Достаточно массового опыта продаж на территории России до этого момента у нас не было. Со строительством завода, который приближен к границе с территорией России, у нас должен появиться этот опыт. Потому что из Киева, однозначно, грузить (строительные смеси – УНИАН) в связи с возрастающими ценами и услугами мы были не в состоянии», - сообщил генеральный директор группы компаний «Фомальгаут» Сергей ЕРШОВ.

На начальном этапе «Фомальгаут-Полимин» надеется занять до 5% рынка Ростова-на-Дону. «В масштабах всей России, где основными игроками на региональных рынках являются местные производители, мы будем считать успехом, если займем до 2008 г. порядка 1,5 % рынка, который сейчас ориентировочно оценивается в 2,6 млн. тонн», - заявил С. БУДНИКОВ.

Вслед за Ростовом-на-Дону компания планируем выйти на рынки регионов, соседствующих с Ростовской областью. Потенциально компанию интересует вся европейская часть России.

Сейчас продукция «Фомальгаут-Полимин» присутствует на рынке Молдовы, Приднестровья, стран Балтии (промышленные полы) и Польши.

В сферах интереса компании рынок всех постсоветских стран.