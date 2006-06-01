«Cоюз-Виктан» - первый в мире бренд по темпам роста

Второй год подряд торговая марка «SV» возглавляет главный международный алкогольный рейтинг.

Согласно международному рейтингу Drinks International Millionaries Club (Мирового клуба алкогольных брендов миллионеров), международная торговая марка «SV» признана самым динамично растущим алкогольным брендом в мире среди производителей крепких алкогольних напитков. Темп роста производства водки в 2005 году составил 55,1 % по сравнению с результатами 2004 года.

В общем рейтинге мировых производителей крепкого алкоголя компания «Союз-Виктан», выпускающая, торговые марки «SV» и «Medoff», вышла на третье место в мире среди водочных компаний по производству в 2005 году, обогнав ряд именитых производителей, таких как Vin&Sprit (производитель водки Absolut) и Bacardi Martini (производитель водки Grey Goose)

Всего в 2005 году произведено 6.53 млн.кейсов водки «SV» и 3.37 млн. кейсов «Medoff» (1 кейс – 9 л.).

1 июня 2006 года в здании московского агенства «РИА-НОВОСТИ» представители издания «Drinks International» вручили официальный сертификат Андрею Охлопкову, Председателю наблюдательного совета Группы компаний «Союз-Виктан». Охлопков отметил, что «Союз-Виктан» уже второй год входит в рейтинг Мирового клуба миллионеров, и если в 2004 году «SV» стал лидером среди региональных торговых марок, то по итогам 2005 года бренд «SV» возглавил рейтинг самых динамичных международных брендов крепкого алкоголя.

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О рейтинге: Ежегодный рейтинг, составляемый британским изданием «Drinks International» анализирует экономические показатели крупнейших производителей алкоголя и признан одной из самых объективных и независимых системой подсчёта в ЕС. Мировой клуб миллионщиков (http://www.drinksint.com/), объединяет алкогольные бренды, продажи которых превысили один миллион кейсов (1 кейс = 9 л).

Справка о компании:

Компания «Союз-Виктан» - крупнейший производитель алкогольных напитков в СНГ, согласно рейтингу Национальной Алкогольной Ассоциации России.

Производственные мощности расположены в г.Симферополь (Крым), и в г. Руза (Московская обл.).

На счету компании - 7 Гран-При, 65 золотых, 24 серебряные и 10 бронзовых наград, полученных на ведущих международных выставках и дегустационных конкурсах. «Союз-Виктан» обладатель кубки "Золотые бренды Европы» 2004 года. Продукция компании реализуется в более, чем 30 стран мира.

В ассортименте более 50 наименований, среди которых: водки классические и особые, слабоалкогольные негазированные напитки на основе натурального сока под ТМ «ЛОНГЕР», лечебно-столовая минеральная воды «Неаполис».