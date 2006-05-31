АМКУ рассмотрит требования участников акции протеста против введения нового тарифного безлимитного пакета UMC

Антимонопольный комитет Украины обещает рассмотреть требования абонентов UMC - участников акции протеста против введения нового тарифного безлимитного пакета UMC.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе молодежного объединения „Молодежь – надежда Украины”, шла речь во время встречи в Антимонопольном комитете.

Как отмечается в сообщении, сегодня состоялось пикетирование Антимонопольного комитета Украины обманутыми компанией UMC абонентами. Среди участников акции были представители молодежного объединения „Молодежь – надежда Украины ”, на 2 телефонных номера которого поступили СMС сообщения об одностороннем переводе из пакета „UMC Безлимитный” на тарифный план «Безлимитный – 2006», который, по их убеждению, только условно можно назвать „безлимитным”, из-за лимита в 1000 минут на исходные звонки других операторов связи.

Участники пикета были приглашены в Антимонопольный комитет Украины на разговор с первым заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины Юрием КРАВЧЕНКО, который принял обращение МО „Молодежь – надежда Украины” от председателя молодежной организации Вадима ГЛАДЧУКА и пообещал дать ответ в установленный законом срок.

Также в Антимонопольном комитете Украины представителям группы обманутых пользователей услуг компании UMC посоветовали в ближайшее время предоставить факты и доказательства о нарушении компанией UMC законодательства об экономической конкуренции. А учитывая гражданско-правовой характер спора, Ю.КРАВЧЕНКО посоветовал абонентам обращаться в суд для защиты своих прав.

По завершении встречи, первый заместитель председателя Антимонопольного комитета Украины Ю.КРАВЧЕНКО общественным активистам подарил книгу - справочник „Конкурентное законодательство Украины”, изданную АМКУ.

Напомним, что 31 мая ВО „Молодежь – надежда Украины” призвало граждан Украины бойкотировать услуги оператора мобильной связи компании UMC из-за пересмотра условий договорных обязательств в связи с переходом на новый тарифный пакет "UMC Безлимитный 2006" .

Как сообщал УНИАН, по данным UMC, введение нового тарифного безлимитного пакета "UMC Безлимитный 2006" направлено на устранение субсидирования одних абонентов другими. В частности, в результате анализа рентабельности "оператор пришел к выводу, что небольшая группа пользователей безлимитных пакетов, в сущности, кросс-субсидируется за счет остальных абонентов".

По данным компании, расходы на обслуживание этих абонентов "существенно превышают доход, который они приносят компании". "В UMC считают неправильной ситуацию, в которой большинство абонентов вынуждено субсидировать относительно небольшое количество пользователей безлимитных пакетов. Именно поэтому было принято решение о введении нового тарифного пакета «UMC Безлимитный 2006», - говорится в комментарии.

По мнению компании, новый тарифный пакет создан с целью стимулировать звонки внутри сети. UMC много инвестирует в развитие инфраструктуры, поэтому компания заинтересована в том, чтобы абоненты как можно активнее пользовались сетью оператора.