Нацагентство по вопросам обеспечения эффективного использования энергоресурсов инициирует создание Фонда энергосбережения

Национальное агентство по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов (НАЭР) инициирует создание внебюджетного Фонда энергосбережения для предоставления финансовой поддержки модернизации мощностей энергоемких предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил первый заместитель начальника Государственной инспекции по энергосбережению, главный государственный инспектор Александр ВЕНЕДИКТОВ.

«Инициатором создания Фонда выступает агентство (НАЭР – УНИАН). Пока этот вопрос в стадии проработки предложений. Решение будет приниматься на уровне правительства», – сказал А. ВЕНЕДИКТОВ.

По его словам, предполагается, что источниками наполнения Фонда могут стать добровольные отчисления инвесторов в рамках инвестиционных программ, а также отчисления из местных бюджетов. Кроме того, в Фонде планируется аккумулировать средства от экономических санкций, применяемых к предприятиям Государственной инспекцией по энергосбережению за перерасход энергоресурсов (повышенная оплата). При этом А.ВЕНЕДИКТОВ подчеркнул, что ежегодные такие поступления в Фонд могут составлять порядка 12 млн. грн.

А.ВЕНЕДИКТОВ не уточнил, какая государственная организация может выступить распорядителем средств, аккумулирующихся в Фонде, указав только, что Фонд должен быть подконтролен НАЭР. По его мнению, определение объектов финансирования и распределение средств должно осуществляться как наблюдательным советом, так и исполнительным органом Фонда. При этом главным критерием в определении направления средств должна выступать оценка эффективности программ модернизации.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины постановлением №412 от 3 апреля т.г. создал Национальное агентство Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов (НАЭР).

Согласно документу, НАЭР является правопреемником ликвидированного Государственного комитета по энергосбережению в части предоставленных ему полномочий в сфере энергосбережения.

Согласно утвержденному положению о НАЭР, ведомство является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по вопросам обеспечения реализации государственной политики в сфере эффективного использования энергетических ресурсов и энергосбережения при Кабмине. НАЭР, в рамках своих полномочий, организовывает выполнения актов законодательства и осуществляет контроль за их реализацией, обобщает практику применения законодательства по вопросам, которые относятся к его компетенции, разрабатывает предложения относительно усовершенствования законодательства и в установленном порядке вносит их на рассмотрение Кабинета Министров Украины.

Решения Агентства, принятые в рамках его полномочий, являются обязательными для выполнения органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами.