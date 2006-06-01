Свистович планирует на сессии Ирпенского горсовета вступить в должность мэра вопреки действиям своих оппонентов

Мирослава СВИСТОВИЧ, которая считает себя победителем на выборах мэра города Ирпень (Киевская область), планирует сегодня на заседании первой сессии Ирпенского городского совета принести присягу и вступить в должность городского председателя вопреки действиям своих оппонентов на выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.СВИСТОВИЧ сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«На выборах я получила большинство голосов, но вот уже больше двух месяцев не могу приступить к исполнению обязанностей мэра Ирпеня. Уже прошло более 35 судебных заседаний. Апелляционный суд Киевской области признал выборы городского председателя законными, но в настоящий момент городской суд пытается отменить решение Апелляционного суда, которое обжалованию не подлежит», - сказала М.СВИСТОВИЧ.

По ее словам, председатель территориальной избирательной комиссии Наталья ГАНАХ сразу после заседания Апелляционного суда Киевской области 19 мая провела заседание ТИК, на котором отменила все решения о признании выборов действительными и победе М.СВИСТОВИЧ. «Сейчас ситуация в Ирпене является предметом уголовного преследования, но правоохранительные органы города абсолютно не реагируют на действия председателя ТИК, которая сейчас скрывается вместе с печатью и штампует фальсифицированные решения комиссии», - добавила она.

М.СВИСТОВИЧ также заявила, что «некоторые непорядочные представители Секретариата Президента, прикрываясь именем Президента, пытаются сорвать избирательный процесс в городе». «Представитель Секретариата Петр ГРИНИК пытался убедить членов ТИК в том, что они не должны допустить открытия сессии горсовета, поскольку Президент считает, что сессии местных советов не должны проходить в тех городах, где не избраны городские председатели», - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля территориальная избирательная комиссия г. Ирпень приняла решение об объявлении итогов выборов Ирпенского городского председателя и объявила М.СВИСТОВИЧ победителем выборов на должность Ирпенского городского председателя.

По информации председателя комиссии Наталии ГАНАХ, М.СВИСТОВИЧ опередила ближайшего конкурента Олега БОНДАРЯ почти на 800 голосов.

Всего на должность мэра этого города баллотировалось 17 кандидатов.