Общественные организации родителей детей-инвалидов заявляют об отсутствии диалога с победителями выборов

Общественные организации родителей детей-инвалидов заявляют о безразличии к их проблемам всех политических сил – победителей нынешних выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня исполнительный директор Коалиции защиты прав инвалидов и лиц с интеллектуальной недостаточностью Раиса КРАВЧЕНКО на круглом столе в УНИАН, который проводился Международным фондом «Видродження» на тему: "Права детей с особыми потребностями в Украине", посвященный Дню защиты детей.

“Партии-победители, которые сегодня пришли в парламент, абсолютно безразличны и совершенно не готовы к диалогу с нами”, - сказала Р.КРАВЧЕНКО.

Она сообщила, что Всеукраинская общественная организация “Коалиция защиты прав инвалидов и лиц с интеллектуальной недостаточностью» - это сеть организаций родителей, у которых дети инвалиды, дети с особыми потребностями в результате умственной отсталости. В общей сложности она объединяет 60 организаций по всей Украине, это около 20 тыс. родителей.

Р.КРАВЧЕНКО, поблагодарив за сотрудничество и поддержку представителей министерств, в частности, социальной политики, здравоохранения, образования и науки, отметила, что все равно это только первые шаги в сотрудничестве с сетью родителей. А на сегодняшний день родители, как и прежде, остаются перед серьезной и болезненной дилеммой – иметь квалифицированную помощь, в частности социальную, педагогическую в стационарном заведении интернатного типа, или держать ребенка дома без профессиональной помощи.

По ее информации, работающая мама ребенка с особыми потребностями получает на ребенка от государства 251 грн., на которые нужно приобрести и лекарства, и одежду. Неработающая мама (типично, что семья, в которой воспитывается ребенок с особыми потребностями, без отца), которая должна присматривать за своим ребенком 24 часа в сутки, до 6 лет получает от государства 456 грн., за ребенком в возрасте от 6 до 18 лет – 514 грн. “И на эти средства они – мама и ребенок выживают”, - подчеркнула Р.КРАВЧЕНКО.

Она сообщила, что ее организация приглашала представителей партий, которые вошли в новый парламент, на встречу с руководителями и представителями около 50-ти негосударственных организаций, которые занимаются проблемами семей с детьми-инвалидами, но ни одна политическая сила не откликнулась.

«Партии-победители проигнорировали. Или они не имеют своего административного ресурса, чтобы встретиться с мамами детей-инвалидов, которые представляли 20 тыс. детей-инвалидов, или мы им абсолютно безразличны. Мы сегодня должны наработать свою внутреннюю политику, как нам общаться с партиями, и одна из идей такая, что, наверное, нам целесообразно игнорировать эти выборы вообще”, - подчеркнула руководитель коалиции.

Справка УНИАН. В 2004 году в Украине насчитывалось 135 тыс. 773 ребенка с особыми потребностями. Процент детей с особыми потребностями, которые размещены в интернатах, составляет более 50%, тогда как в большинстве стран ЕС – 3%. Дети делятся на категории, и согласно некоторым из них, дети-инвалиды лишаются права выбора на форму учебы и списываются на содержание в интернатах. Таким образом, создается искусственная изоляция, что приводит к снижению социальной компетентности этих детей, их дезадаптации. В противовес этому сейчас в нашем государстве вводится новая форма обучения детей с особыми потребностями – инклюзивное образование, но эта форма пока не определена нормативным полем Украины. Сейчас у нас функционирует всего 27 образовательных заведений, где созданы условия для инклюзивного образования.