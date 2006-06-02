Обращением в КС о признании неконституционными изменений в закон о госзакупках Минэкономики «подставляет Президента» – Тендерная палата

Обратившись в Конституционный суд с представлением о признании неконституционными изменений в закон о госзакупках, Министерство экономики «подставляет Президента».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал первый вице-президент Тендерной палаты Украины Антон ЯЦЕНКО.

«Если президент обратится (в КС с поддержкой представления Минэкономики – УНИАН), а Конституционный суд опять признает, что это законно, то просто эти господа в очередной раз подставят главу государства», – сказал он.

По словам А. ЯЦЕНКО, согласно оценке юридического отдела Тендерной палаты, а также независимых юристов, позиции, изложенные в представлении Минэкономики, «очень слабенькие». Вместе с тем, А. ЯЦЕНКО предположил, что юридический департамент Секретариата Президента вряд ли поддержит данное представление.

А. ЯЦЕНКО предположил также, что в случае признания отдельных положений новой редакции неконституционными и возвращения к старой редакции, закон утратит логику и полноценность.

По мнению А. ЯЦЕНКО, обращение в КС является попыткой затянуть время и оставить возможность возвращения к старой редакции.

«С правовой точки зрения мы не видим оснований (для рассмотрения положений новой редакции в КС – УНИАН), это, скорее, политическая игра», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, в апреле министр экономики А. ЯЦЕНЮК заявил, что министерство обратилось в Конституционный Суд Украины с представлением о признании неконституционными изменений законодательства о государственных закупках.

По словам А. ЯЦЕНЮКА, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил письмо в Верховную Раду о первоочередном рассмотрении проекта отмены новой редакции закона.

Справка УНИАН. Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» и других законодательных актов Украины» ВР Украины приняла 15 декабря 2005 года. Этим законом, в частности, вводится принцип общественного контроля за госзакупками, уточняются отдельные процедурные вопросы, касающиеся порядка раскрытия тендерных предложений.

В январе 2006 года Президент Украины ветировал этот закон. По мнению Президента, ряд его положений не соответствуют Конституции Украины, Бюджетному кодексу Украины, законам Украины «Об Антимонопольном комитете Украины» и «О Счетной палате».

21 февраля Верховная Рада преодолела президентское вето на Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» - «за» проголосовали 314 народных депутатов из 404, зарегистрированных в зале

10 марта В.ЮЩЕНКО его подписал.

В то же время, в связи с вступлением в действие изменений в закон о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства Министерство экономики Украины прогнозирует ухудшение макроэкономических показателей, даже развитие инфляционных процессов. Минэкономики считает, что изменения законодательства о госзакупках могут привести к дестабилизации работы государственных субъектов хозяйствования.

21 апреля вице-президент Тендерной палаты Антон ЯЦЕНКО заявил, что критика новой редакции закона о госзакупках связана с нежеланием чиновников отказываться от практики «откатов». По его словам, новый закон значительно ужесточил проведение тендерных процедур по закупке товаров и услуг государственными предприятиями, чем пресек возможность злоупотреблений по выбору поставщиков.