В канун повторных выборов мэра Броваров городская организация БЮТ заявляет о сотрудничестве с действующим мэром Антоненко

В канун повторных выборов городского председателя города Бровары Киевской области городская организация Блока Юлии Тимошенко заявляет о сотрудничестве с действующим мэром Виктором АНТОНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель городской организации ВО “Батьківщина” (которая входит в БЮТ - УНИАН) Анатолий КРИВОНОС рассказал о завершении формирования городской власти в Броварах. В частности, о создании большинства в горсовете, в которое вошли представители БЮТ, партий “Единство” и “Вече”, и создании исполнительного комитета и эффективного взаимодействия с действующим мэром города.

“Фракция БЮТ в горсовете и мэр В.АНТОНЕНКО взяли на себя совместную ответственность за судьбу города”, - отмечалось в ходе пресс-конференции.

В то же время А.КРИВОНОС отметил, что городская организация БЮТ еще не приняла решение о поддержке кандидата на должность мэра на повторных выборах 18 июня, и сделает это на ближайшей партийной конференции. Говоря о сотрудничестве с нынешним мэром, он подчеркнул, что БЮТ заявляла о сотрудничестве с тем человеком, которого поддержат избиратели, а В.АНТОНЕНКО на выборах мэра набрал немного меньше голосов, чем БЮТ.

Подобные аргументы привел и действующий мэр В.АНТОНЕНКО, который 26 марта шел на выборы при поддержке партии “Единство”. По его словам, “поскольку большинство броварчан проголосовали за БЮТ, я плодотворно сотрудничаю с этой политической силой”.

Он рассказал, что в состав исполкома городского совета вошли 4 из 5 кандидатов на должность мэра на выборах 26 марта 2006 года, которые получили наибольшую поддержку избирателей. “Происходит консолидация на всех уровнях власти в Броварах”, - подчеркнул мэр.

Говоря о выборах мэра города, назначенных на 18 июня, В.АНТОНЕНКО выразил уверенность, что выиграет их. По его словам, решение об отмене результатов выборов касалось технических вопросов: составление списков, внесение в них изменений в день голосования и тому подобное. Он считает, что выборы 26 марта он выиграл и 18 июня результат будет в его пользу.

В.АНТОНЕНКО подчеркнул, что не занимается избирательной кампанией, а занимается хозяйственной деятельностью. Вместе с тем, он рассказал, что на сегодня зарегистрированы 10 кандидатов на должность мэра, в том числе и еще один АНТОНЕНКО, который проживает в Киеве. “Это вопрос черного пиара”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Броварская городская избирательная комиссия 31 марта признала выборы городского председателя недействительными на основании многочисленных заявлений и жалоб о системных нарушениях, с которыми проводились выборы. Повторные выборы мэра Броваров назначены на 18 июня.

На выборах 26 марта Броварская городская организация БЮТ выдвигала на должность мэра Дмитрия РАТНИКОВА. В ходе предвыборной кампании Д.РАТНИКОВ и другие кандидаты заявляли о применении действующим мэром В.АНТОНЕНКО “черного пиара” и админресурса.

17 апреля Д.РАТНИКОВ сообщил, что на повторных выборах его кандидатуру поддерживают блок «Наша Украина», Партия зеленых Украины и Блок Юлии Тимошенко.