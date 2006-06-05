Политические заявления наносят вред деловой репутации ”Днеправиа”

Руководство компании "Днеправиа" считает, что заявление народного депутата Украины Людмилы Кириченко, сделанное от имени Партии регионов в пятницу 2 июня, о блокировании взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта г.Днепропетровска и отказе в принятии самолета с народными депутатами партии регионов необоснованным, не соответствующим действительности и наносящим вред деловой репутации компании. Руководство компании напоминает, что Международный аэропорт г.Днепропетровска относится к объектам с высокими требованиями к безопасности и именно безопасность клиентов и пассажиров является приоритетным для компании.

В пятницу 02.06.06 аэропорт с 7-00 до 11-00 был закрыт как на прием, так и на вылет в связи с устранением дефектов на взлетно-посадочной полосе. При этом было выбрано наиболее оптимальное время проведения работ с целью не допущения задержек международных рейсов, что и было достигнуто. Причина закрытия аэродрома Днепропетровск согласно NOTAM № 0695/6 на пригодность ИВПП - по техническим причинам (некачественное состояние покрытия – смоляные наплывы). ИВПП была закрыта в 4.10 UTC (7.10 по украинскому времени ) до 09.00 UTC (12.00 по украинскому времени ) и открыта согласно NOTAM № 0696/6 в 8.00 UTC (11.00 по украинскому времени).

Руководство компании выражает надежду, что стратегические предприятия, которые известны не только в Украине, но и за рубежом, и от которых во многом зависит имидж страны, не станут предметом спекуляций и политических разборок.

Первый заместитель Генерального директора компании "Днеправиа" Сергей Ткаченко