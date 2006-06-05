Народный депутат Кучеренко презентовал Концепцию развития системы государственного управления

Народный депутат из фракции "Наша Украина", учредитель Института социально-экономических стратегий Алексей КУЧЕРЕНКО сегодня в Киеве презентовал Концепцию совершенствования и развития системы государственного управления в Украине, с которой на днях ознакомит всех представителей парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат как руководитель авторского коллектива сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной презентации книги под названием "Государственное управление: планы и проекты экономического развития".

В пресс-конференции также приняли участие начальник Главного управления государственной службы Тимофей МОТРЕНКО, заместитель директора Научно-исследовательского финансового института при Министерстве финансов Украины Ирина ЗАПАТРИНА, заведующий кафедрой маркетинга Международного Соломонова университета и профессор кафедры информационной политики Национальной академии государственного управления при Президенте Украины Георгий ПОЧЕПЦОВ, которые оказывали помощь в создании книги.

А.КУЧЕРЕНКО отметил, что в основу книги была положена наработанная во времена его пребывания в должности председателя Запорожской облгосадминистрации (в 2000 г.) Запорожская региональная программа. По его словам, книга имеет формат научно-популярного издания и рассматривает актуальные проблемы, которые сегодня существуют в современной Украине. “Речь идет, в первую очередь, о том, что здесь реально изложено наше виденье решения многих вопросов и проблем, которые сегодня существуют в обществе”, - отметил А.КУЧЕРЕНКО.

Он сообщил, что в книге речь идет о реформировании административной системы управления в государстве, реформировании жилищно-коммунального хозяйства, а также о создании и претворении в жизнь инновационной модели развития Украины и т.п.

Кроме того, большое внимание в издании уделяется вопросу формирования парламентской коалиции. “Это базовый момент, которому в этой книге уделяется очень большое внимание”, - отметил народный депутат. “В основу коалиции - я полностью поддерживаю мнение Президента - должны быть положены базовые принципы развития Украины, а не схема координат, которая сегодня существует“, - сказал А.КУЧЕРЕНКО. Он отрицательно относится к распределению должностей во власти по партийному принципу. “Из этого становится понятно, что у этих людей действительно на первом плане – это портфели, кресла, а не государственые проблемы”, - сказал А.КУЧЕРЕНКО.

Он сообщил, что сегодня направил письмо всем руководителям политических сил, которые являются “потенциальными участниками коалиции”, в котором призвал их обязательно предусмотреть в коалиционном соглашении обязательство провести административную реформу.

“Страна сейчас находится в таком состоянии, когда есть определенная концепция административной реформы, которая, к сожалению, остается только концепцией, есть какие-то инициативы, но нет политического центра проведения этой системы реформирования”, - сказал А.КУЧЕРЕНКО. По его мнению, проведение административной реформы должно стать объединительным вопросом для депутатов всех фракций.

“Через два дня эта книга будет представлена практически всем новоизбранным народным депутатам, многие из которых впервые пришли сегодня в систему управления, и очень хотелось бы, чтобы мы на одном языке с ними общались”, - сказал А.КУЧЕРЕНКО. По его словам, планируется также обсуждение этой концепции и с общественностью.

В свою очередь, начальник Главного управления государственной службы Т.МОТРЕНКО отметил, что считает книгу А.КУЧЕРЕНКО чрезвычайно актуальной, поскольку Концепция административной реформы, которая существует с 1998 г., на сегодняшний день воплощена частично, фрагментарно. Представленная же книга, на его взгляд, является достаточно серьезным изданием по теории проведения административной реформы и формулирует ее цель, также содержит достаточно материала, чтобы скорректировать все, что делалось до этого времени. Чрезвычайно серьезно, по словам Т.МОТРЕНКО, в издании представлен зарубежный опыт проведения административной реформы.