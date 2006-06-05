Партия зеленых заявляет о необходимости развития в Украине биоэнергетики

Партия зеленых Украины считает необходимым развивать биоэнергетику в Украине как альтернативу атомной энергии. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил вице-президент Агентства по возобновляемой энергетике, член Партии зеленых Украины Андрей КОНЕЧЕНКОВ.

В частности, как отметил А.КОНЕЧЕНКОВ, в энергетической стратегии Украины до 2030 г. предусмотрено 30% средств выделять на развитие атомной энергетики и только 1% - на развитие возобновляемой энергетики. В то же время, в мире биоэнергетика выходит на первое место.

А.КОНЕЧЕНКОВ утверждает, что производить теплоэнергию за счет атомных станций обойдется Украине в пять раз дороже, чем использование биоэнергии. Тем более, подчеркнул он, такой большой нагрузки не выдержат электросети. "Украина с ее прекрасными биоэнергетическими, солнечным, гидро и ветровым потенциалами могла бы занять первое место среди европейских стран, использующих зеленую энергетику", - отметил А.КОНЕЧЕНКОВ.

По его данным, в Украине производятся котлы, в которых используется биомасса, в частности, сжигается солома, однако, основными их покупателями являются зарубежные страны.

В свою очередь, кандидат технических наук, член ПЗУ Игорь АНТОНИК отметил, что некоторые фермерские хозяйства в Украине начали использовать биотехнологии. В частности, некоторые хозяйства начали использовать котлы для сжигания соломы. Так, по его словам, при сжигании одного килограмма соломы можно получить 4 кВт/ч тепловой энергии. "Основная же масса соломы сжигается как "послежатвенные остатки". Это, приблизительно, составляет около 26 млрд. кВт", - резюмировал он, отметив, что скоро Украина переориентируется на путь использования альтернативных источников энергии.

На пресс-конференции отмечалось, что нецелесообразно строить в Украине 20 атомных блоков до 2030 г. По мнению ПЗУ, необходимо использовать биоэнергетику и внедрять энергосберегающие технологии.