Коалиционное большинство депутатов Деснянского райсовета Киева заявляет о бездеятельности нового председателя Захаричева

Коалиционное большинство депутатов Деснянского районного совета Киева заявляет о бездеятельности новоизбранного председателя совета Юрия ЗАХАРИЧЕВА и просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не назначать его на должность председателя районной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН представители фракций райсовета, которые входят в коалицию.

В частности, депутат Деснянского райсовета от фракции «Наша Украина» Виктор ХОДАКОВСКИЙ сообщил, что официальное обращение к Президенту подписали 42 из 76 депутатов Деснянского совета. В письме депутаты отмечают, что 26 апреля состоялось первое пленарное заседание сессии новоизбранного райсовета, на котором из двух кандидатов (от БЮТ и Блока Леонида Черновецкого) был избран Ю.ЗАХАРИЧЕВ (представитель последнего блока). Сессия не была закрыта, и ее второе пленарное заседание было перенесено на 4 мая, потом она была перенесена на 11, 18, 25 мая, дальше на 1 июня, затем на 8 июня.

«Сегодня мы не знаем полной информации, будут ли вообще эти сессии проводиться, умеет ли, знает ли и сможет ли ее провести наш новоизбранный руководитель - председатель ЗАХАРИЧЕВ. Мы попали в такую ситуацию, что избиратели ставят перед нами много проблем, еще во время избирательной кампании получили много обращений и приказов, и сейчас мы не можем им предоставить даже информацию, когда будет сессия, как будет работать райсовет”, – отметил представитель “Нашей Украины”.

По его словам, в районе не организована и не проводится работа общественных приемных. За 5 месяцев этого года около 3 тыс. избирателей обратились в районный совет с заявлениями. В то же время вместо того, чтобы рассматривать и решать эти проблемы, новоизбранный председатель лишь проводит “популистские встречи”, на которых лично принимает жалобы от жителей района, но, опять же, не знает, по словам В.ХОДАКОВСКОГО, что с ними дальше делать.

В свою очередь депутат Алексей КОБЕЛЕВ (фракция БЮТ) заявил о ряде нарушений Закона Украины «О статусе депутатов местных советов». В частности, по его словам, не сформированы постоянные комиссии райсовета, несмотря на то, что депутаты подготовили и подали свои предложения; не рассмотрены заявления партий и блоков о создании фракций, «вместо этого председатель пытается «купить» депутатов, обещая должности в совете и райгосадминистрации». Кроме этого, утверждает А.КОБЕЛЕВ, на сегодняшний день не подготовлен план работы Деснянского райсовета на второй квартал текущего года и отсутствует проект работы райсовета на этот год. По убеждению представителей БЮТ, проблема заключается в отсутствии у Ю.ЗАХАРИЧЕВА умения работать коллегиально над решением проблем района. После избрания председателем Ю.ЗАХАРИЧЕВ не сделал никаких реальных действий для начала совместной конструктивной работы между всеми фракциями, заявил А.КОБЕЛЕВ.

«Мы требуем от Президента остановить вопрос о назначении председателя государственной районной администрации Юрия ЗАХАРИЧЕВА и дать указание провести проверку фактов, которые были изложены в письме к Президенту”, - подчеркнул А.КОБЕЛЕВ.

Для того, чтобы начать в районе решение проблем, было объявлено о встрече руководителей фракций райсовета, и на этой встрече принято решение о подписании Соглашения участников коалиции демократических сил Деснянского района, в которую вошли 4 из 6 избранных в райсовет политических сил: “Наша Украина”, БЮТ, ПОРА-ПРП и «Гражданский актив Киева» (не вошли Блок Черновецкого и Партия регионов).

В.ХОДАКОВСКИЙ сообщил, что в четверг, 8 июня, депутаты планируют собраться на сессию, провести ее и начать решение вопросов района. «Хочет этого Юрий Юрьевич или нет, но мы начнем свою работу. Иного выхода у нас нет», - отметил он. Кроме этого, он подчеркнул, что депутаты коалиции ожидают от Ю.ЗАХАРИЧЕВА, что он добровольно уйдет с должности председателя Деснянского райсовета.