”Мedoff ” - наступление продолжается

Международный рейтинг производителей алкоголя Drinks International Millionaries Club признал «Medoff» одним из наиболее быстро растущих брендов на планете

Водки «Мedoff» - продолжают уверенно завоевывать рынок, о чем свидетельствуют очередные достижения. По данным авторитетного международного рейтинга проводимого британским изданием Drinks International среди производителей крепкого алкоголя - «Мedoff» вошел в пятерку наиболее динамично развивающихся мировых алкогольных брендов, с приростом производства в 53,9% . Позади остались многие именитые торговые марки: Grey Goose, Finlandia, Absolut, Русский Стандарт и др.

В прошлом году «Мedoff» стал одной из главных неожиданностей буквально ворвавшись в первую десятку этого престижного рейтинга. Сегодня бренд, который появился на рынке всего 2 с половиной года назад, улучшил результат в два раза.

Серей Корольчук, бренд- менеджер ТМ Мedoff: «Уникальная технология очистки водки медом позволила достичь мягкого, благородного вкуса, причем без медового привкуса, что заметил и оценил потребитель. Думаю, поэтому успех Мedoff вполне закономерен».

Справка:

Водки под Торговой маркой «MEDOFF» производятся по специальной технологии смягчения медом. Мед используется в качестве природного адсорбента, очищая водоспиртовую смесь от микропримей, делая водку мягче и чище. При этом она остается прозрачной и без привкуса меда. В изготовлении каждого из 4 видов водки используются уникальные добавки, впервые используемые в мировом производстве алкогольных напитков. В конце 2003 года водка «MEDOFF» на закрытой дегустации Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз «Тест» (www.test.org.ua) среди 19 украинских и зарубежных торговых марок по всем показателям заслужила оценку «отлично» и была признана самой мягкой водкой Украины.

Пресс-служба ТМ «Medoff»

Ермоленко Геннадий

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