“Пора” заявляет о начале реорганизации и создания постпомаранчевой гражданской партии европейского образца

Гражданская партия “Пора” заявляет о начале своей реорганизации и создания на этой основе мощной постпомаранчевой гражданской партии европейского образца.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН член политсовета партии “Пора” Евгений ЗОЛОТАРЕВ.

Он отметил, что в субботу, 3 июня, политсовет партии принял концепцию реорганизации “Поры”, рассчитанной на четыре года. Е.ЗОЛОТАРЕВ не исключил создания новой партии и даже с новым названием.

По его словам, после запланированного на 7 июня создания парламентской коалиции ничего не изменится в Украине, и существующие негативные тенденции останутся, а Украина начнет приближаться к политическому кризису.

“Пора” считает, что независимо от распределения портфелей в новом правительстве, не произойдет реальных качественных изменений, сказал Е.ЗОЛОТАРЕВ. При таких условиях “Пора” объявляет новый этап постпомаранчевой политики, которая базируется не на «помаранчево-синем противостоянии», а на конкуренции идей относительно развития Украины. Поэтому, по мнению партии, должна появиться новая политическая сила, которая возьмет на себя ответственность за радикальные преобразования в государстве.

Е.ЗОЛОТАРЕВ выразил надежду, что “Пора” станет площадкой для создания такой партии.