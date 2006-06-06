ОАО «Запорожсталь» перечислило в 2005 году в бюджеты всех уровней 616,6 млн. гривен

ОАО "Запорожсталь" в 2005г. перечислило в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 616, 632 млн грн, что на 104 млн грн больше чем в 2004г. Эти данные в годовом отчёте общества опубликовала «Инвест Газета».

Доход от реализации продукции в 2005г. составил 7 млрд 973 млн грн (7061670 грн – в 2004г.)

Производство основных видов продукции составило: чугуна — 3540,5 тыс. тонн, стали — 4383 тыс. тонн, проката — 3650,3 тыс. тонн.

«Запорожсталь» постоянно ведет реконструкцию и модернизацию основных средств, выполняет ремонты оборудования.

Так в 2005 г. произведена реконструкция термического отделения ЦХП-1 с сооружением 18-ти блоков колпаковых печей и строительством станции для производства водорода фирмы «Эбнер», что позволит улучшить качество 300 тыс. тонн холоднокатаного проката в год в соответствии с государственной программой «Развитие автомобилестроения в Украине».

Приобретен агрегат продольного роспуска фирмы «Даниели» и идет его монтаж с завершением пуско-наладочных работ в 2 квартале 2006 г., что обеспечит выпуск холоднокатаной полосы с плотной равномерной смоткой, качественным промасливанием, с развесом рулонов согласно требований потребителей.

Продолжались работы, предусмотренные вторым пусковым комплексом капитального ремонта с модернизацией ДП-2 по объектам энергетического хозяйства: замена турбовоздуходувки № 1, турбогенератора № 1 и котлоагрегата № 3. Выполнение работ позволит выработать 200 млн. кВт часов электроэнергии в год, обеспечит экономию в количестве 6900 тонн у.т. в год.

Осуществлялась реконструкция НТЛС «1680» для обеспечения выпуска конкурентоспособного горячекатаного и холоднокатаного проката и расширения сортамента с учетом внедрения прямой прокатки слябов массой до 16 тонн по схеме «слиток-сляб-рулон».

Ведется монтаж кислородного блока разделения воздуха производительностью 60 тыс.м3/час, что позволит на 25% снизить расход электроэнергии на единицу вырабатываемого кислорода.

На выполнение этих мероприятий использовались только собственные средства. За 2005 г. на выполнение текущих и капитальных ремонтов, реконструкцию, модернизацию и капитальное строительство израсходовано 764,7 млн. грн., что на 10,6 млн. грн. больше, чем в 2004 г.

Запорожсталевцы уделяют значительное внимание повышению уровня охраны труда и экологической безопасности. Только в прошлом году на содержание установок по очистке воздуха и воды, утилизации отходов комбинат освоил 63,3 млн. грн., а капитальные вложения в новые природоохранные объекты составили свыше 90 млн. грн.

Социальный пакет ОАО «Запорожсталь» по всем позициям является одним из лучших в отрасли и составляет более 100 миллионов гривен.

Среднемесячная заработная плата одного трудящегося по комбинату в 2005 году выросла на 18% и в среднем составила 1803грн.

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