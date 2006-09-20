Без поддержки реформы ЖКХ со стороны потребителя она обречена на провал - председатель подкомитета ВР по вопросам ЖКХ

Без поддержки реформы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) со стороны потребителей коммунальных услуг она обречена на провал. Такое мнение сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН высказал народный депутат, председатель подкомитета по вопросам ЖКХ при Комитете ВР по вопросам строительства, мостостроения и ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО.

А.КУЧЕРЕНКО считает, что главным акцентом реформы жилищно-коммунальной отрасли должна стать защита прав потребителей.

При этом, по его словам, поддержка реформы потребителем должна заключаться в понимании того, что делается властями и предприятиями ЖКХ для реформирования комплекса, а также в понимании тех обязанностей, которые должен нести сам потребитель. «В последние годы, обсуждая реформу ЖКХ, мы много говорим о проблемах предприятий ЖКХ, водотеплоснабжения, о проблемах органов местного самоуправления, про массу различных проблем, при этом забывая о потребителях, без которых, собственно, эта реформа невозможна», - отметил А.КУЧЕРЕНКО.

Он убежден, что «реформа ЖКХ не является сугубо законодательной или административной, она является социально-политической реформой - одним из самых болезненных вопросов страны. Поэтому, пока мы не сделаем потребителя партнером государства в реформировании ЖКХ, никакой реформы не будет», - сказал народный депутат.

Как сообщил А.КУЧЕРЕНКО, Комитетом ВР по вопросам строительства, мостостроения и ЖКХ разработана программа действий, одним из основных тезисов которой является необходимость доработки законодательства в сфере ЖКХ.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины Владимир РЫБАК заявил, что правительство утвердит программу реформирования жилищно-коммунального хозяйства Украины в конце сентября. В.РЫБАК сообщил, что в Министерстве строительства уже создан специальный департамент, который детально занимается именно вопросами реформирования ЖКХ.