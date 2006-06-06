Альянс „Майдан” презентовала опрос об ожиданиях избирателей и обещаний политических сил

Альянс общественных активистов “Майдан” презентовал брошюру «Осознание выбора 2006: Интерактивное сопоставление ожиданий избирателей и обещаний политических сил».

Как сообщил на пресс-конференции-презентации активист “Майдана”, координатор проектов “Всесвіт” Виктор ГАРБАР, проект «Осознание выбора 2006...» проводился в рамках Общественной кампании “Осознанный выбор – 2006” при поддержке Международного фонда “Возрождение”.

“Наш проект не является политическим, он не направлен на усиление одной политической силы или группы политических сил, равно как и на ослабление остальных”, - сказал В.ГАРБАР.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, задача проекта заключается в налаживании конструктивного общественного диалога между избирателями и политиками.

“Целью нашего проекта было разъяснение электоральных ожиданий избирателей и сопоставление с обещаниями политических сил – участников избирательной кампании – в канун выборов в ВР и местные советы”, - сказал В.ГАРБАР и добавил: ”В то же время мы получили результаты, которые могут служить определенным указателем как для политиков, так и для граждан”.

Он сообщил, что детальную информацию об исследовании можно найти на сайте www.maidan.org.ua

В свою очередь разработчик методики исследования общественных интересов проекта «ОВ 2006» Виктор ПУШКАРЬ сообщил, что в брошюре систематизированы результаты исследования общественного мнения, изучения предвыборных программ и анкетирования региональных организаций партий и блоков, принимавших участие в выборах 26 марта 2006 года, по актуальным вопросам развития украинского общества.

По его словам, на протяжении полутора месяцев был проведен опрос граждан в 10 регионах, где респонденты оценивали по пятибальной шкале важность для них ответов на 12 вопросов общенационального списка и 12 вопросов регионального списков. Одновременно с опросом граждан такие анкеты получили сотни политиков в 10 регионах с этими вопросами, где они из обоих списков выбирали пять вопросов, которые являются наиболее важными для избирателей, и дали ответы на выбранные вопросы.

В.ПУШКАРЬ сообщил, что первое место в рейтинге досягаемости занял “Украинский народный Блок Костенко и Плюща”. Второе место – Блок Юлии Тимошенко. Третье разделили блок "Наша Украина" и "Оппозиционный блок "Не так!".

Справка УНИАН. Альянс „Майдан” – это объединение гражданских активистов, общественных и правозащитных организаций с целью координации усилий по мониторингу, активной защите и расширению конституционных прав, укреплению гражданского общества в Украине и его влияние на развитие страны.