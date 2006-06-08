КИУ рекомендует воздержаться от проведения любых референдумов до принятия нового законодательства по этому вопросу

Комитет избирателей Украины рекомендует политическим партиям, Верховной Раде Украины, Центральной избирательной комиссии и инициативным группам по проведению референдумов воздержаться от их проведения в 2006 году - до принятия нового усовершенствованного законодательства по этому вопросу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления КИУ Игорь ПОПОВ, сославшись на проведенный комитетом анализ действующего законодательства, регулирующего проведение референдумов в Украине, деятельности существующих инициативных групп по проведению референдумов и опыт проведения референдума в 2000 году.

По результатам этого анализа, КИУ прогнозирует опасное развитие ситуации в случае проведения всеукраинского референдума на любую тему в текущем году.

И.ПОПОВ подчеркнул, что действующему закону "О всеукраинских и местных референдумах" уже 15 лет, и он не адекватен нынешней правовой и политической ситуации в Украине. В этом контексте КИУ призывает парламент активизировать разработку нового закона и включить его в перечень первоочередных.

Также эксперты КИУ отмечают, что подготовка и проведение всеукраинского референдума может стоить государственному бюджету не менее 400 млн. грн., однако эта сумма не предусмотрена в госбюджете, и для ее выделения необходимо будет дополнительное решение парламента.

Кроме того, в случае проведения референдума в 2006 году, его инициаторы столкнутся с рядом организационных проблем, таких как: формирование состава комиссий, материально-техническое обеспечение работы комиссий, доставка и безопасность избирательных бюллетеней, что в результате может привести к срыву референдума.

Также КИУ отмечает, что действующий механизм формирования списков избирателей может повлечь многочисленные нарушения, преднамеренные или не преднамеренные ошибки и лишит возможности участия в референдуме сотни тысяч человек.

Более того, отметил И.ПОПОВ, необходимость участия в референдуме 50 процентов избирателей для признания его результатов может привести к использованию административного ресурса, как для обеспечения такой явки с одной стороны, так и для его бойкота – с другой.

Также в Законе Украины «О всеукраинских и местных референдумах» существует много терминов, которые не соответствуют действующей политико-правовой системе, например: городские Советы народных депутатов, председатели местных Советов народных депутатов, массовые движения. В этом плане КИУ прогнозирует, что может возникнуть много вопросов при толковании закона с такими формулировками.

Эксперты также отмечают, что в случае вынесения на референдум проблемных вопросов, кампания по проведению референдума может привести к росту напряженности в обществе, активизации проявлений сепаратизма и экстремизма. Ситуация может быть усложнена попытками провести в то же время местные референдумы в ряде городов и областей относительно вопросов, которые никоим образом не будут способствовать миру и стабильности.

Кроме того, политическая острота вопросов и несовершенство действующего закона могут повлечь нарушения во время агитации, попытки фальсификации результатов, активное вмешательство заграничных граждан, СМИ и организаций в кампанию по проведении референдума.

И.ПОПОВ подчеркнул, что, независимо от итогов референдума, можно ожидать многочисленных исков относительно действий и бездеятельности комиссий, создания инициативных групп, а также процессов по обжалованию результатов. Однако, поскольку в законе «О всеукраинских и местных референдумах» не предусмотрена процедура обжалования результатов, то такие действия создадут правовую коллизию и подорвут доверие к самому институту проведения референдума. Эксперт отметил, что право граждан на управление государством через референдумы должно быть должным образом регламентировано и защищено.

КИУ подчеркивает, что политические силы, которые инициируют сейчас референдумы, осознают невозможность их проведения, а поэтому используют эту инициативу просто как «пиар» или как средство шантажа во время формирования коалиции в парламенте.