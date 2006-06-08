Редакция броварской газеты ”7 Дней” считает иск мэра города давлением на демократическую прессу

Редакция броварской городской газеты "7 Дней" считает иск мэра города Бровары Виктора АНТОНЕНКО давлением на демократическую прессу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН представитель газеты Мария СОРОКА.

Она сообщила, что вчера, 6 июня, В.АНТОНЕНКО подал в Броварской горрайонный суд иск к газете, в котором требует временно запретить выход газеты. Речь идет о запрещении издавать газету до повторных выборов городского председателя Броваров, запланированных на 18 июня.

“Камнем преткновения была публикация, связанная с теми грубыми нарушениями, которые состоялись 26 марта. Все нарушения были запротоколированы, звучали в суде, и решением суда выборы в Броварах были признаны недействительными”, - подчеркнула М.СОРОКА.

По ее словам, газета „7 Дней” является едва ли не единственной последовательной оппозиционной газетой в Броварах. “Наша газета пытается беспристрастно, со всех сторон описать происходящие в городе события, незаангажированно проинформировать о реальном положении вещей, а не так информировать население, как это происходит в тех средствах массовой информации, которые находятся под контролем местной власти и действующего городского председателя господина АНТОНЕНКО”, - отметила она.

Коллектив газеты квалифицирует обращение В.АНТОНЕНКО в суд как попытку “грубым недемократическим способом” повлиять на ход избирательной кампании, поскольку приостановка выхода газеты минимизирует гласное распространение по городу неудобной для мэра объективной информации”.

“Считаем, что имеем право на донесение до горожан объективной и разносторонней информации. Собственно в этом, по-видимому, и заключается миссия демократических СМИ в демократических государствах. Воспринимаем факт судебного иска с требованием приостановить выход газеты ничем иным, как продолжением системного ущемления демократической прессы в Броварах”, - отмечается в пресс-релизе, распространенном на пресс-конференции.

Как отметил председатель правления Международной правозащитной организации "Международная лига защиты прав граждан Украины” Эдуард БАГИРОВ, события, происходящие сейчас в Броварах, – это попытка местной власти использовать админресурс для того, чтобы вынудить независимые СМИ подавать удобную для нее информацию. “Случай с газетой "7 Дней" свидетельствует о том, что местная власть Броваров еще руководствуется теми методами, которые на сегодняшний день всеми признаны как незаконные и как попытки осуществить давление на СМИ, и тем самым доказать свою точку зрения как единственно правильную”, - подчеркнул он.

“Нас как правозащитную организацию эта проблема очень волнует. Мы неоднократно поднимали эту тему... Лично мне все равно, кто будет мэром Броваров, но, зная АНТОНЕНКО, имея огромное количество жалоб от горожан, как коллективных, так и индивидуальных, о фактах нарушения конституционных прав, я пришел к выводу, что мы не можем стоять в стороне, когда есть нарушение прав людей. Мы поддерживаем газету “7 Дней”, - сказал Э.БАГИРОВ. Он отметил, что это не первая акция, которую проводит его правозащитная организация, в частности, они поддерживали газету “ВВ”, “Правда Украины”, телеканалы - НТН, “5-й канал”.

В свою очередь, председатель Киевского юридического общества Олег БЕРЕЗЮК сообщил, что ознакомился с документами иска, и считает, что “обвинения в данном случае абсурдные”, и он не видит со стороны газеты незаконных действий, о которых говорит истец. Юрист также утверждает, что не видит в материалах дела, за что нужно запретить выпуск этой газеты. “Я думаю, что на месте судьи такой иск просто нужно было бы отклонить и отдать АНТОНЕНКО назад, чтобы он его доработал”, - подчеркнул юрист.

О.БЕРЕЗЮК сообщил, что его юридическое общество будет защищать газету “7 Дней”, и в случае, если суд примет решение не в ее пользу, они будут обращаться в апелляционный суд.