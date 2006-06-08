Мэр Броваров Антоненко заявляет, что в своем иске к газете “7 днів” не требовал прекратить ее выход

Городской председатель Броваров Виктор АНТОНЕНКО заявляет, что в своем иске к броварской городской газете “7 Днів” не требовал прекратить ее выход.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам В.АНТОНЕНКО, в своем иске он требовал только опровергнуть опубликованную информацию о выборах 26 марта, а речь о прекращении деятельности газеты не шла.

“Там стояла только информация, чтобы было сделано опровержение, чтобы газета не нарушала закон, не писала того, чего нет”, - отметил он, - “Во всех публикациях газеты “7 днів” есть понятие фальсификация, фабрикация и т.д. Поэтому я думаю, суд рассмотрит этот вопрос и будет принято соответствующее решение”.

Опровергая обвинение представителей газеты в применении на выборах админресурса и фальсификаций, В.АНТОНЕНКО подчеркнул, что, согласно действующему законодательству, если кандидат на должность городского председателя на предварительных выборах нарушает действующее законодательство (применяет фальсификацию, админресурс), то он никогда не будет допущен к повторным выборам. “Поэтому этот вопрос можно сразу снять”, - сказал он.

В.АНТОНЕНКО считает, что повторные выборы мэра Броваров состоятся из-за “амбиций отдельного кандидата”, который проиграл. “Есть газета, за которой стоят определенные кандидаты”, - сказал он, но конкретной фамилии не назвал, ссылаясь на то, что не “хочет давать кому-то рекламу”. (Броварская городская избирательная комиссия 31 марта признала выборы городского председателя недействительными на основании многочисленных заявлений и жалоб о системных нарушениях, с которыми проводились выборы. Повторные выборы мэра Броваров назначены на 18 июня – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции в УНИАН представитель броварской городской газеты “7 днів” Мария СОРОКА заявила, что вчера, 6 июня, В.АНТОНЕНКО подал на газету иск в Броварской горрайонный суд, в котором требует временно запретить выход газеты. Речь идет о запрещении издавать газету до повторных выборов городского председателя Броваров, запланированных на 18 июня. “Камнем преткновения была публикация, связанная с теми грубыми нарушениями, которые произошли 26 марта. Все нарушения были запротоколированы, звучали в суде и решением суда были признаны выборы в Броварах недействительными”, - подчеркнула М.СОРОКА.