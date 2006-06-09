В Одессе открылся универсам «Сільпо» - сотый в Украине

Сегодня в Одессе открылся универсам «Сільпо», который стал сотым магазином сети в Украине. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил исполнительный директор сети «Сільпо» Валерий ВЛАСЕНКО.

По его словам, «в 2005 году сеть насчитывала 80 магазинов. Цель до конца этого года – 125 магазинов».

При этом В.ВЛАСЕНКО отметил, что инвестиции в открытие одного магазина составляют, в среднем, 1,5 млн. долл., не считая инвестиций в развитие логистических центров.

Он сообщил, что «в долгосрочных планах экспансии по Киеву - более чем в два раза увеличить количество магазинов», а в текущем году в Киеве будет открыто 3 универсама «Сільпо». На вопрос относительно планов строительства в Киеве В.ВЛАСЕНКО ответил, что «место в Киеве есть, вопрос цены».

В.ВЛАСЕНКО сообщил, что на сегодня компания предпочитала приобретать действующие здания, «советские универсамы были в правильных, просчитанных местах», - отметил он. Однако, в текущем году компания намерена начать строительство «с нуля». «Разработали несколько типовых проектов, первый проект планируем начать строить в этом году», - сказал он, добавив, что строительство будет вестись по всей Украине.

Он подчеркнул, что украинский рынок розничной торговли ненасыщен, и между сетями практически нет конкуренции. «Два-три года украинским торговым сетям можно развиваться совершенно спокойно», – считает В.ВЛАСЕНКО.

Справка УНИАН. Владельцем сети «Сільпо» является корпорация Fozzy Group (Украина). Корпорация работает с 1997 года, штат сотрудников - около 12 тыс. человек.

Кроме «Сільпо» Fozzy Group открыла гастрономы (дискаунтеры) «Фора»; гастрономы «Днепрянка»; оптовые гипермаркеты Fozzy; аптеки «Будь здоров»; магазины бытовой техники «Отто Штеккер».

В 2005 году общая торговая площадь всех магазинов корпорации составляла 92 тыс. кв. м, 850 касс, 3 тыс. 344 места для парковки автомобилей.