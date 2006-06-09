Украинская певица Елена ГРЕБЕНЮК считает свою победу на конкурсе “Euro Video Grand-Prix 2006” победой Украины.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Эта награда принадлежит не мне лично, а Украине”, - сказала певица.

Отбор клипа для участия в конкурсе от Украины осуществляли продюсеры телеканала “М1”, которые получили приглашение участвовать в конкурсе еще в конце февраля.

“Мы понимали, что нам нужно их (западных музыкальных экспертов – УНИАН) удивить”, - так объяснил выбор клипа председатель правления ЗАО “Телеодин” Александр АСАУЛЮК.

Генеральный продюсер телеканала “М1” Валентин КОВАЛЬ отметил, что на победу видеоклип на обработанную в современном стиле арию “Le Forze del Destino” (“Силы судьбы”) из оперы “Мефистофель” Арриго Бойто имел множество объективных причин: он был снят на кинопленку, в нем есть оригинальная сценография и модный европейский монтаж.

А.АСАУЛЮК также сообщил, что после победы 3 июня певица, ее продюсер и продюсеры телеканала “М1” уже получили несколько интересных предложений, преимущественно от рекординговых компаний, однако не предоставил других деталей.

Напомним, в конкурсе “Euro Video Grand-Prix 2006” принимали участие представители 27 стран. Членами жюри были профессиональные музыкальные эксперты.

Е.ГРЕБЕНЮК разделила первое место с представителем Чехии Рейнольдом БИЛГЕРИ.