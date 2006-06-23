КАКАЯ БОЛЬ, КАКАЯ БОЛЬ, УКРАИНА-РОССИЯ 5:0!

Более подробно пообщаться с победителями Вы сможете в Киеве 29 июня 2006 года на пресс-конференции с представителями компании СНЭК ЭКСПОРТ, которая состоится в 14.00 по адресу: 01001, Киев 1, ул. Крещатик, 4. Свершилось! Многолетнее противостояние крупнейших игроков на рынке снэков разрешилось в пользу сильнейшего. Компании-импортеры (тот же Сибирский берег и Бриджтаун Фудс) уже могут начинать потихоньку укладывать вещи в чемоданы, заказывать билеты домой, чтобы успеть построить укрепления для обороны до прихода противника.

Широким маршевым шагом компания СНЭК ЭКСПОРТ вышла на молодой и динамичный рынок, быстро и надолго заняла снэковую нишу, выбив оттуда почивавших на лаврах конкурентов.

Чем объяснить данный факт? Уникальной маркетинговой стратегией компании? Агрессивной и интенсивной рекламной поддержкой? Высоким качеством продукции, выпускаемой СНЭК ЭКСПОРТ? Какая судьба ждет теперь серьезно «потесненных» российских импортеров?

ООО Снэк Экспорт является лидирующей национальной компанией-производителем снэковой продукции в Украине, владеет портфелем следующих брендов:

ТМ Козацька розвага – абсолютный лидер рынка соленых орешков;

ТМ Флинт – занимает первое место в сегменте сухариков;

ТМ Мачо – лидер рынка фисташек и премиум-орехов;

ТМ Морские – лидеры рынка снэковых морепродуктов;

+ молодые, динамично развивающиеся торговые марки:

ТМ FanNut;

ТМ Red Pistachio;

ТМ Смайлик.

По последним результатам независимых исследований агентства IQ-media среди торговых марок соленых сухариков появился абсолютный лидер – ТМ «Флинт», которая вошла на данный момент уже в 55 тыс. розничных торговых точек Украины (95%), «откусив» около 46% доли украинского рынка сухариков.

Примерно полтора года назад по данным исследовательской компании UMP сухарики ТМ «Флинт» входили в тройку лидеров вместе с ТМ «Кириешки» и ТМ «3 корочки». И вот, несмотря на жесткую конкурентную борьбу, лидер 2006 года на рынке снэков в сегменте сухариков определен – им стала ТМ «Флинт».

Широкая ассортиментная линейка вкусов сухариков ТМ «Флинт», включающая в себя 8 востребованных и популярных у потребителя позиций; строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм и контроль качества на всех этапах производства; отличные вкусовые свойства, дающие на дегустациях вслепую более 70% преимущества над основными конкурентами; беспрецедентные акции всеукраинского масштаба и активная рекламная поддержка яркими и динамичными ТВ-роликами и нестандартными промо и PR-мероприятиями, ориентированными на молодежь - вот основные составляющие небывалой популярности и высокого положения на рынке сухариков ТМ «Флинт».

Блюстители национальной идеи могут спать спокойно. Перефразируя классическую фразу вождя мирового пролетариата можно сказать: «Революция, о которой так долго говорили «снэковики» - свершилась!». Впервые в сегменте украинского рынка снэков отечественный производитель серьезно обошел российских интервентов, заняв лидирующие позиции практически во всех основных снэковых сегментах (сухарики, орешки, фисташки – более 50% в каждом из сегментов).

Сергей Полисский, директор по маркетингу ООО СНЭК ЭКСПОРТ: «Не секрет, что импортеры очень сильно зависят от материнской структуры. Как результат подобной зависимости – недостаточная скорость принятия решений, отсутствие четкого контроля над ситуацией по рынку в целом. Наша компания, как отечественный производитель, таких проблем не имеет, реагируя на все изменения рынка четко и оперативно, что является весьма важным фактором, обуславливающим наше лидерство. Замечу, что ТМ «Флинт» - модный, популярный бренд и его потребитель покупает не просто сухарики, а осознанно выбирает именно НАШУ торговую марку».

Кроме того, благодаря расширению сети дистрибьюции продукция торговых марок «Флинт» и «Козацька розвага» есть уже практически в каждом населенном пункте Украины.

Альберт Эмери как-то дал такое остроумное определение: «Маркетинг – это просто цивилизованная форма войны, в которой битвы чаще всего выигрываются при помощи слов, идей и логического мышления». А на войне, сами понимаете, как на войне. Кто-то побеждает, а кто-то – капитулирует.

Более подробно пообщаться с победителями Вы сможете в Киеве 29 июня 2006 года на пресс-конференции с представителями компании СНЭК ЭКСПОРТ, которая состоится в 14.00 по адресу: 01001, Киев 1, ул. Крещатик, 4.

Справка:

ООО СНЭК ЭКСПОРТ, крупнейшая украинская компания по производству снэков. Компания основана в 2000 году. Выпускает продукцию следующих торговых марок:

ТМ Козацька розвага – абсолютный лидер рынка соленых орешков;

ТМ Флинт – занимает первое место в сегменте сухариков;

ТМ Мачо – лидер рынка фисташек и премиум-орехов;

ТМ Морские – лидеры рынка сушеных рыбо- и морепродуктов;

+ молодые, динамично развивающиеся торговые марки:

ТМ FanNut;

ТМ Red Pistachio;

ТМ Смайлик.

Компания расположена в г. Днепропетровск, основные производственные мощности находятся в Днепропетровской области.