”Пора” призывает Президента взять “процесс под контроль”

Гражданская партия “Пора” предлагает Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО инициировать разработку и применение “антикризисного плана действий”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил член политсовета партии “Пора” Владислав КАСЬКИВ.

“При бесперспективности развития политического процесса, в частности, создания парламентского большинства и правительственной коалиции на основе политических изменений к Конституции Украины - выйти с политической инициативой относительно разработки и применения срочного антикризисного плана действий”, - подчеркнул В.КАСЬКИВ.

По его словам, в Украине сегодня образовался “вакуум власти”, и именно это способствовало событиям, происходящим, в частности, в Крыму. Он возлагает ответственность за складывающуюся ситуацию, “за безвластие” в Украине на Блок “Наша Украина”, БЮТ, СПУ. В.КАСЬКИВ отмечает, что затягивание с созданием коалиции приводит фактически к блокированию принятия “серьезных решений”. Он призывает Президента Украины В.ЮЩЕНКО взять “процесс под контроль”. По словам В.КАСЬКИВА, в ситуации, когда, в частности, со стороны ряда российских политиков делается все для «подрыва базовых основ», то есть идет угроза территориальной целостности Украины, наше государство «может оказаться на грани реального кризиса и утраты независимости Украины», и необходимый такой антикризисный план действий.