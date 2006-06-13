КИУ выражает обеспокоенность тем, что повторные выборы мэров Полтавы и Чернигова могут не состояться до конца года

Комитет избирателей Украины выражает обеспокоенность тем, что повторные выборы городских председателей Полтавы и Чернигова могут не состояться до конца года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель КИУ Игорь ПОПОВ.

“Дело в том, что назначить новые выборы должна Верховная Рада Украины, но пока неизвестно, когда Верховная Рада сформирует коалицию и сможет приступить к нормальной работе”, - сказал он.

Кроме того, по словам И.ПОПОВА, может возникнуть непонятная ситуация относительно источников финансирования проведения выборов в этих двух городах, поскольку в городском бюджете не всегда может “найтись” по меньшей мере 1 млн. грн., необходимые для проведения новых выборов.

Как сообщал УНИАН, Анатолий КУКОБА и Николай РУДЬКОВСКИЙ избраны 26 марта мэрами Полтавы и Чернигова и одновременно народными депутатами Украины решили работать в Верховной Раде.