«Молодежь – надежда Украины» обратится в МВД и Генпрокуратуру в связи с действиями милиции во время пикета Кременчугского сталелитейного завода

Всеукраинская молодежная организация «Молодежь – надежда Украины» намерена обратиться к министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО, а также в Генеральную прокуратуру Украины в связи с действиями правоохранительных органов 9 июня во время пикетирования членами организации ОАО «Кременчугский сталелитейный завод».

Об этом сообщил председатель организации «Молодежь – надежда Украины» Вадим ГЛАДЧУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он также отметил, что ВМО «Молодежь – надежда Украины» намерена обратиться и в находящиеся в Украине международные правозащитные организации.

По словам В.ГЛАДЧУКА, представители правоохранительных органов препятствовали проведению 9 июня членами организации пикета завода, что является грубым нарушением конституционных прав граждан. Он также отметил, что действия правоохранительных органов координировались представителями охраны Кременчугского сталелитейного завода.

В.ГЛАДЧУК сообщил, что «Молодежь – надежда Украины» планирует в ближайшее время провести ряд акций в Киеве с требованием привлечь к уголовной ответственности инициаторов инцидента во время собрания акционеров предприятия 17 мая, а также запретивших пикетирование Кременчугского сталелитейного завода 9 июня.

Справка УНИАН. 17 мая 2006 года в Днепропетровске состоялось собрание акционеров ОАО «Кременчугский сталелитейный завод». Как рассказали в УМВД в Днепропетровской области, в 8.05 к зданию подъехал автобус, из которого вышли около 200 коротко стриженых людей «спортивного телосложения», которые были вооружены кастетами, газовыми баллончиками и резиновыми дубинками. Проникновению неизвестных в здание попробовала помешать охрана из 12 человек, нанятая накануне акционерами. В результате, между прибывшими и охраной завязалась драка. По данным прокуратуры Нижнеднепровского района Днепропетровской области, во время драки все представители охраны были избиты. При этом двое охранников получили черепно-мозговые травмы, двое – переломы челюстей, трое – переломы рук и ног. По данным милиции, попав в здание, «неизвестные стали избивать сотрудников компании-регистратора и прибывших акционеров, ломать столы и стулья». К 9.00 к зданию НИИ «ЧерМетМеханизация», где проходило собрание акционеров, прибыли сотрудники МВД, прокуратуры Днепропетровска и «Беркут». 172 чел. были задержаны для выяснения ситуации.

9 июня работники милиции помешали представителям ВМО «Молодежь – надежда Украины» проводить пикетирование ОАО «Кременчугский сталелитейный завод». Участники акции требовали привлечь к уголовной ответственности инициаторов инцидента во время собрания акционеров предприятия в Днепропетровске 17 мая.

По словам пикетчиков, к ним подошли представители милиции с требованием прекратить акцию, ссылаясь на то, что горсовет Кременчуга не был проинформирован о проведении пикета. Работники милиции составили протокол об административных правонарушениях якобы совершенных участниками пикета.

В то же время, В.ГЛАДЧУК отметил, что «Молодежь – надежда Украины» должным образом проинформировала как горсовет г. Кременчуга, так и КМУ, МВД, другие органы государственной и местной власти о проведении мероприятия.