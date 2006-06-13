Компании информационного рынка RIM 2000 и «Ланжерон» объединились в одну компанию под названием RIM 2000

Компании информационного рынка RIM 2000 (г. Днепропетровск) и «Ланжерон» (г. Киев) объединились в одну компанию, которая будет носить название RIM 2000. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор компании RIM 2000 Юрий ПРОТОПОПОВ.

По его словам, «компания RIM 2000 и «Ланжерон» - два заметных игрока на украинском компьютерном рынке, объявляют об окончании процесса слияния своих бизнесов».

По его данным, сферы эффективной деятельности обеих компаний «дополняют и усиливают» другу друга: компания RIM 2000 имеет сильные позиции на корпоративном рынке, в области системной интеграции, аутсорсинга и сервиса. В то же время компания «Ланжерон» создала разветвленную сеть филиалов на значительной части Украины. По данным Ю.ПРОТОПОПОВА, до объединения компания RIM 2000 имела сеть филиалов в пяти регионах Украины, после объединения с «Ланжероном» компания RIM 2000 «получила сеть еще в 12 областях Украины».

По его мнению, объединение компаний «приведет к значительному усилению позиций» объединенной компании во всех сферах деятельности, входящих в круг интересов компании.

При этом компания RIM 2000 будет поддерживать все торговые марки компании RIM 2000, такие как компьютеры и серверы PATRIOT.

Что же касается торговой марки «Ланжерон», то, по словам ее бывшего директора Олега КУТНЕГО, «торговая марка существует... Мы думаем, в какой области знаний ее можно использовать».

Справка УНИАН. Компания RIM 2000 образована в 1994 г. Компания занимается системной интеграцией, производством персональных компьютеров и серверов на базе материнских плат и серверных платформ Intel, дистрибуцией компьютерного оборудования, периферийных устройств и лицензионного программного обеспечения ведущих фирм мира; системной интеграцией - разработка и реализация сложных сетевых и коммуникационных решений.

Компания «Ланжерон» до объединения занималась производств компьютеров, продажами и др. В компании работало до 80 человек.

В новой объединенной компании RIM 2000 число сотрудников составит примерно 200 человек. Компания имеет производственные мощности в Днепропетровске и Киеве.